肉身擋火護Selina！男星39%燒傷「慘遭楊冪分手」 35歲近況曝光
中國男星俞灝明2010年和台灣女星Selina（任家萱）合作電視劇《我和春天有個約會》時，因一場爆破戲發生爆炸意外，導致兩人受到嚴重燒傷，當時俞灝明用肉身保護Selina，英勇舉動讓許多網友為之感動，但他遭受火吻後，不僅要面對漫長的復原之路，還被當時的女友分手，女方身分據傳是楊冪，俞灝明因此罹患憂鬱症，如今他35歲迎來出道16週年，近況也隨之曝光。
記者賴禹妡/台北報導
俞灝明和Selina於13年前合作戲劇時，現場發生爆炸意外，當時兩人皆受到火吻，Selina全身54%皮膚被燒傷，俞灝明則是全身39%燒傷，即使他深受重傷，仍把現場唯一擔架讓給Selina，他事後受訪時表示，這是他做過最男人的事。
俞灝明在燒傷後，被當時的女友分手，有傳言女方身份就是「楊冪」，但未被獲得證實，俞灝明之後淡出演藝圈許久，演出《那年花開月正圓》中的反派才再度翻紅，他13日迎來出道16週年，35歲的他在微博曬出近照，只見他臉上完全看不出當時的燒傷疤痕，復原狀況非常好，也讓粉絲相當替他開心。
俞灝明復出後，就全新投入拍戲，也不斷接演新作品，他在即將上映的電影《驚天救援》中首次飾演消防員，雖然曾被火紋身，但他受訪時表示「自己又害怕又渴望」，勇敢克服創傷的舉動，讓許多人都十分佩服。