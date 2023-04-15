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張惠妹開唱「歌迷發酒瘋鬧事」！騷擾其他粉絲　悲劇下場曝光

▲阿妹高雄開唱，有歌迷無視場內規定喝酒鬧事，被工作人員請離現場。（圖／聲動娛樂提供）
▲阿妹高雄開唱，有歌迷無視場內規定喝酒鬧事，被工作人員請離現場。（圖／聲動娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

張惠妹（阿妹）在高雄舉辦總共10場的演唱會，阿妹場場都與粉絲有互動，展現天后親民風範。而在昨（14）日的演唱會上，有觀眾發文抱怨一名粉絲喝醉酒後在台下鬧事，還被工作人員請離現場。

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據悉，有男歌迷無視場館內禁止飲食的規定，偷偷把酒帶進高雄巨蛋，在演唱會上不僅喝醉酒，還發酒瘋影響其他歌迷，一名觀眾指出該喝醉酒的男歌迷還在特區到處亂摸女生，甚至坐在地上亂踢，嚴重影響演唱會秩序，讓受打擾的觀眾無奈直言：「要喝酒的，不要酒醉。今天特區真的被影響到，喝醉發酒瘋，真的影響到大家了，阿妹的情歌環節，直接坐在地上亂踢，真的很不應該。」

▲阿妹在高雄巨蛋舉辦「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站今晚（8）日迎來第6場。（圖／聲動娛樂提供）
▲▼有觀眾在阿妹演唱會發酒瘋鬧事。（圖／聲動娛樂提供）
▲阿妹的「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站，今（14）日迎來演唱會第8場。（圖／聲動娛樂提供）
 
後來該名喝醉的男粉絲遭工作人員帶離演唱會現場，對此阿妹的經紀人陳鎮川看到後，在該社團回應：「我們會再檢查詳細一點，但喝了進來真的很難發現，二個人都戴著口罩，也不好要求每個人脫下來聞。謝謝你的提醒，我們會努力。」


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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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