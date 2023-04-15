宋逸民喊話阿Ben：可以坐下來聊聊 「謝謝國稅局還我們清白」
「藝起發光」前教友阿Ben（白吉勝）、徐小可夫婦日前質疑牧師宋逸民虛報教友薪資，有逃漏稅嫌疑，國稅局來函通知立案調查中，本月10日結果出爐，宋逸民教會並無逃漏稅及其他違法行為，今（15日）宋逸民、陳維齡夫妻現身教會早餐會活動，感謝國稅局還予清白，喊話阿Ben：「有機會可以坐下來聊一聊。」
記者楊穎軒／綜合報導
針對教會稅務疑慮，陳惟齡受訪時表示：「這陣子藝起發光的稅務被國稅局徹查到底，每一筆金流、奉獻或每一塊錢都被查得澈澈底底、清清楚楚，藝起發光一直以來都有聘請最專業的會計團隊，絕對沒有任何一塊錢落入私人帳戶、用途，也絕對不可能有逃漏稅、謊報薪資、捐贈收據無法使用，或用協會的錢購買上億豪宅、支付孩子英國學費的情形，如果有的話我們我們也不會站在這裡了！謝謝國稅局還我們清白！」
被問阿Ben、王瑞玲等人需不需要向教會道歉，宋逸民釋出善意：「我覺得沒有關係啦！因為這件事延宕多時，4年時間過去，既然國稅局已經還清白，誤會解釋清楚了，真的沒有關係，但還是希望大家有機會可以坐下來聊一聊，也尊重他們的想法跟做法。」隨後補充：「現在國稅局已經還我們清白，身為公眾人物禁得起公評，這也是好事，我們以後也會更小心言行舉止，至於風風雨雨希望就到此為止，誤會解釋清楚就好，盼望彼此有一個好的祝福。」