NBA／Gobert歸隊聯手Towns 灰狼打爆雷霆禁區狂轟58分
整個賽季最重要的一場比賽，明尼蘇達灰狼靠著「雙塔」Karl-Anthony Towns和Rudy Gobert攜手砍下49分21籃板，團隊此役在禁區得到58分，最終也在西區附加賽以120:95擊敗奧克拉荷馬雷霆，拿下季後賽席次。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽Gobert從禁賽中回歸，確實影響了場上格局，他和Towns兩名超過210公分的長人坐鎮禁區，讓雷霆的運動能力無從發揮，而且還藉由高度在籃下屢屢取分，雙方禁區得分差距為58:30，勝負就在此分出。
而對於灰狼球迷來說，最開心看到的應該是本場比賽Gobert和Kyle Anderson在場上有許多互動，之前的衝突似乎已經翻篇，並不影響兩人搭檔，對於他們準備下一輪系列賽絕對是利多。
至於上一場受壓力影響而陷入低潮的灰狼明星後衛Anthony Edwards，今天恢復水準，拿到19分10籃板6助攻，球隊在本場比賽因此也多出一個主攻點，團隊攻勢更加流暢。
灰狼接下來在首輪將對上西區龍頭、擁有MVP中鋒Nikola Jokic的丹佛金塊，屆時球隊肯定需要「雙塔」繼續在攻防兩端做出大量貢獻，他們才有機會上演「老八傳奇」。