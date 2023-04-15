優化兒童醫療照顧計畫！賴清德：政府提多面向計畫

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他說，所有得獎人的付出，遠遠超過職務上的要求，竭盡所能，從病人的需要上看到自己的責任。這樣的工作精神非常長久，累積了相當的奉獻才得獎，身為醫界的一份子，很榮幸在總統府表達感謝。
總統府資政李明亮獲終身貢獻獎，賴副總統推崇李明亮是醫界的前輩，對兒童醫療的貢獻有目共睹，離開醫院後，走入醫療衛生行政擔任衛生署長，領導台灣對抗SARS，這次也協助政府對抗COVID-19疫情。
針對兒童醫療，賴副總統表示，在蔡總統指示之下，行政院在前院長蘇貞昌任內通過優化兒童醫療照顧計畫，預計在2021到2024年提供28億元建構兒童核心醫院、兒童重點醫院以及兒童醫療的重點診所。
另外，將建構屬於兒童醫療的緊急醫療照護網，當兒童重症或急症，需要醫學中心或區域醫院醫療的時候，不至於因為時間的耽擱，影響到治療。副總統說，因應大家的要求，在各個面向政府已經提出計畫，希望把兒童醫療做得更好，讓兒童健康得到更好的保障。
瑞信兒童醫療基金會舉辦台灣兒童醫療貢獻獎進入第10屆，賴副總統也對董事長吳春福與團隊表示敬意，肯定吳春福出錢出力為了兒童的醫療、健康成立基金會，多年來站在第一線守護兒童的健康。
第10屆兒童醫療貢獻獎，共有7位醫師和1組醫療團隊獲獎，包括獲得終身貢獻獎的李明亮、中流砥柱獎的陳慧玲、兒科新銳獎的蔡育承、兒童護理獎的朱欣蘭及劉淳吟、焦點貢獻獎的吳昌騰、陳國銘以及獲得醫療團隊獎的台大兒童醫院重症醫療照護團隊。（編輯：黃瑞弘）1120415