迎高齡社會！教育部設367所樂齡學習中心　據點展至近3千個村里

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像是位於嘉義縣水上鄉的樂齡學習示範中心，中心主任黃意萍說，目前中心安排近百堂課程於21個村同步啟動，還有20多班的樂齡社團活動，場場爆滿，而社團活動不僅於平日練習，更登入音樂殿堂售票演出，站上舞臺表演的長者也備感榮耀。
南投縣魚池鄉樂齡學習示範中心透過13個樂齡學習村里拓點的樂齡志工夥伴，引入NGO資源的關懷，在過年前將年菜逐一送至弱勢家庭及獨居長者手中，讓他們一同感受年節的歡愉及溫暖。中心主任連東祥表示，樂齡中心肩負長者的課程學習，也關懷長者的生活，近年更積極尋求社會慈善資源共同投入，讓志工們共同參與，實踐樂齡學習「社會參與、貢獻服務」的大愛精神。
為讓長者體驗多元樂齡學習課程，教育部訂定相關計畫引導樂齡中心辦理如男士工棚、耆老技藝傳承、高年級生經驗、移地學習及青銀共學等多元課程；而許多樂齡學習的故事，更透過活動傳遞正能量。
新竹縣竹東鎮樂齡學習中心協助新竹縣政府規劃「銀齡時尚我最潮」走秀活動，將百歲人瑞的秀場初體驗拍攝成紀錄片，見證長者在樂齡中心的成長；樂齡中心讓學員有精神寄託，如同新竹縣竹東鎮樂齡中心樂齡學員宋之榮所說：「活到老學到老！我們年輕時雖然沒有這些現代科技，但慶幸有了樂齡中心，讓我們可以成為夠聰明能配合學習去運作這些科技的一代」。
台灣即將在2025年邁入超高齡社會，面對愈來愈長壽的百年人生社會，需要的不僅是長期照護，更要以預防性的教育方式，提供國人在老年期的終身學習管道。依據國立中正大學胡夢鯨教授2022年底最新的「評估高齡學習成效」研究報告顯示，高達近9成的受試者都非常同意參與樂齡課程會覺得生命有意義，且更積極面對生活、更樂於幫助他人。
教育部表示，多年來推動「快樂學習、忘記年齡」的「樂齡學習」理念，讓55歲以上的長者擁有充實的人生規劃及終身學習的觀念，更重要的是，讓長者有服務貢獻的動力。「學習永遠不嫌晚」，相關各項樂齡學習資訊，請上「教育部樂齡學習網」查詢。