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日韓機票清倉降價！日本「長榮來回8363元」　最便宜時段教你挑

▲傳統航空也開始清倉降價日本、韓國的機票，搭長榮飛日本來回8363元。（示意圖／記者汪睿琦攝）
▲傳統航空也開始清倉降價日本、韓國的機票，搭長榮飛日本來回8363元。（示意圖／記者汪睿琦攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

日韓廉航機票不斷推出優惠檔期，廉航飛日本的價格已經可以看到5千出頭，而機票獵人蓋瑞哥粉專分享，傳統航空也開始清倉降價日本、韓國的機票，包括長榮飛沖繩早去早回最低8363元；韓亞航空桃園飛首爾，最低9463元，降價機票除了4月超低價外，9月到明年1月，也有萬元出頭的價格。

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蓋瑞哥指出，目前長榮航空的「桃園飛沖繩」航線，從最一開始的1.3萬，一路降到1.1萬，現在4月份最低清艙價來到8363 元。時間早去早回，去程6:45桃園起飛，09:15抵達沖繩；回程10:15 起飛，10:55抵達，雖然回程是早上10點的班機，不過不用半夜摸黑到機場，也不用擔心機場接駁問題。

▲機票獵人蓋瑞哥分享，長榮飛日本的清倉機票，早去早回票價8363元。（圖／翻攝自蓋瑞哥臉書）
▲機票獵人蓋瑞哥分享，長榮飛日本的清倉機票，早去早回票價8363元。（圖／翻攝自蓋瑞哥臉書）
長榮飛沖繩，除了4月有清艙票價以外， 9月到明年1月也有10551元，近萬元的價格，不過蓋瑞哥表示，10551應該還有降價空間，建議可以說走就走的旅客，先下手4月份的清倉機票最划算。

同時，韓亞航空最近也開始清艙6月中以前的機票，「桃園飛首爾」來回只要 9493 元。優惠時段為午去午回，桃園飛首爾13:40至17:15；首爾飛桃園14:20至15:50，清艙日期從現在開始到六月中都還找得到票。

▲機票獵人蓋瑞哥分享，韓亞航空飛首爾清倉機票。（圖／翻攝自蓋瑞哥臉書）
▲機票獵人蓋瑞哥分享，韓亞航空飛首爾清倉機票。（圖／翻攝自蓋瑞哥臉書）
不過蓋瑞哥受訪時也曾提到，雖然飛日本的票價已經陸續調降，但若是鎖定跨年、農曆年等熱門時段，機票一到開賣時間就可以先入手，這類特殊時段都是早買早便宜，若是可出國時間比較彈性，就可以蹲看看促銷優惠價再入手。

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