應對台海緊張局勢　美軍第5代戰機部署沖繩、菲律賓　

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舊式F-15C/D的戰鬥機中隊，在調回美國本土後，去年11月由F-22戰機部署半年，半年期限到後，改由第355戰鬥機中隊F-35A戰機、第336戰鬥機中隊的F-15E完成部署。
在菲律賓部分，第525戰鬥機中隊的F-22戰機首度部署克拉克空軍基地。克拉克基地位於菲律賓呂宋島，距離台灣航程2小時，和附近的蘇比克灣海軍基地曾是美國最大的海外軍事基地，直到1991年皮納杜波火山爆發，兩個基地遭到破壞，美國將之歸還給菲律賓。
根據美國駐馬尼拉大使館於發布照片，一架空軍F-22戰機停在菲律賓克拉克空軍基地的一架菲國FA-50輕型戰機旁，並表示F-22「猛禽」(Raptor)隱形戰機首度降落在克拉克空軍基地，以加強對美菲兩國《共同防禦條約》的承諾。
根據美軍對第5代戰機的定義，必須具備雷達匿蹤能力、超音速巡航、超高機動性等要求。F-22為全球第一款服役的第5代戰機，2005年服役至今仍是性能最優異的空優戰機，但因美國國會立法禁止F-22外銷，僅生產8架驗證機與187架量產機，每架價值近1.5億美元，美國空軍現有183架F-22服役。
由於F-22戰機無法外銷，美國與盟邦合作研發F-35隱形戰機，包括空軍型F-35A，採用傳統跑道起降模式；陸戰隊使用，裝配轉升力風扇，可短場/垂直起降的F-35B；海軍使用的F-35C，主翼及垂直尾翼的面積加大約4成。兩翼可摺疊收納，加裝可用於航空母艦起降的尾勾。
F-35使用國包括美國、英國、義大利、以色列、日本、南韓、比利時、澳洲、挪威、新加坡、丹麥等國，問世後讓美國德州沃斯堡（Fort Worth）戰機生產線湧進大批訂單，並在義大利與日本授權開設生產線。2022年2月俄烏戰爭爆發後，F-35戰機外銷訂單增加，配備先進感測設備的F-35，已經足夠對付俄羅斯生產的各式戰機。
2017年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買F-35戰機。不過，為了避免得罪北京當局，以及防止隱形戰機的機密技術外流，美國遲遲不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。