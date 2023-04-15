中國大陸啟動貿易壁壘調查　經濟部證實收到中方WTO代表團通知

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對中國大陸將實施貿易壁壘調查，經濟部表示已收到中國大陸WTO代表團通知，消息一出引發關注，這是因為由於中國大陸總以兩岸問題當作「內政事務」來處理，因此外界原本預期中方以國際事務WTO形式通知機會不高，但經濟部證實已經收到中國大陸WTO代表團通知，也讓相關官員覺得有點意外。
經濟部昨日統計2455項產品出口到大陸部分，去（2022）年金額為44.3億美元，占我國出口到大陸比重0.9%，其中有1000多項屬於農業產品，另外1000多項屬於工業產品。
官員指出，農產品品項包括高麗菜、蘿蔔等，工業產品則是像鋼鐵、紡織、醫療耗材等，為了保護國內農產品避免被中方商品低價大量傾銷，以及對國內廠商的保障，禁止中國大陸進口商品有其必要性。
經濟部確定收到中國大陸WTO代表團通知後，表示後續將由行政院經貿談判辦公室（OTN）進行，經濟部與農委會也會對相關產業進行評估。雖然經濟部官員表示，若遭中國大陸封鎖相關農產品與工業產品，影響有限，但工商協進會與商總等工商團體仍憂心忡忡。
工商協進會日前建議政府應審慎應對，並與中國大陸相關單位理性對話，以善意與智慧化解分歧。商總也表示政府應正視此事，得馬上組成專案小組來因應，還說假如政府需要幫忙，工商界可以去調劑、去緩衝，會配合協助。