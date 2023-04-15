Angelababy「市場大媽新造型」太嚇人 網笑翻：文同珢媽媽會很愛
Angelababy（楊穎）與前夫黃曉明離婚後，日前「首度同場」於微博之夜晚宴上，當時的Angelababy穿著公主禮服上台領獎，整個人狀態看起來極佳，造型也廣受好評！沒想到她最近釋出的新款形象照，穿著禮服卻配上一雙拖鞋，令外界跌破眼鏡。
記者黃雅琪/綜合報導
Angelababy、黃曉明於2022年1月28日官宣離婚後，兩人就再也沒有一起出席活動，日前在「微博之夜」晚宴上，兩人終於在離婚後「首度同場」。Angelababy身穿浪漫公主禮服上台領獎，前夫黃曉明在台下微笑拍手展現氣度，他雖與李冰冰講悄悄話引發討論，但外界仍然關注在兩人離婚後，整體狀態都很好。
近日，Angelababy工作室微博曬出一系列新款形象照，照片中的她穿著華麗金色貼身禮服，上身露出鎖骨、香肩展現女性線條美，還露出無瑕疵的白皙美背，值得注意的地方在下身，Angelababy穿著一雙黑色厚底拖鞋，雖然上方裝飾著數顆水鑽，但露出腳指頭確實與服裝有所衝突感。
部落客「Mr.布雷蕭」轉發照片表示：「鞋子的重要性again！」引發網友熱烈討論「感覺同珢（《黑暗榮耀》宋慧喬飾演的女主角名為文同珢）媽媽會很愛」、「氣質很low」、「配藍白拖更吸睛」、「附近阿桑出門都會把這個當高跟鞋穿」。