毒品咖啡包「偽裝清冠一號」！中市警查獲送辦

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警方調查發現，吳男平常以販毒為生，對外自稱「一路」，只要是常見的毒品種類都有販售，且相當有生意頭腦，除了搭上疫情順風車，販售外包裝印製「清冠一號」的毒品咖啡包掩人耳目外，也針對男性客群販售「精氣神瑪卡」咖啡包，讓客戶以為吃了「精氣神瑪卡」後不僅能有吸毒的快感，還有瑪卡壯陽的功效，因此這2款咖啡包推出後頗受好評，成為近期暢銷商品。
警方指出，吳男為了避免被警方查緝，交易毒品都以自助洗車場當掩護，先開車到洗車場內占據角落的位置後，再跟下游買家聯絡，相約到洗車場交易，以降低被警方查緝的風險，相當謹慎小心。
經蒐證完備後，警方前往吳男住處執行搜索，當場查獲「精氣神瑪卡」毒品咖啡包22包、「清冠一號」毒品咖啡包7包、白色蘋果包裝毒品咖啡包1包、紅色惡魔包裝毒品咖啡包1包及毒品吸食器等贓證物，全案詢畢移送台中地方檢察署偵辦，檢察官認吳男惡性重大，有反覆實施之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。（編輯：黃世雅）1120415
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