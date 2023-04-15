林叨囝仔「7寶媽」遇對手！同齡辣媽12年生9個 一票星媽原地傻眼
在臉書累積超過35萬粉絲追蹤的34歲網紅部落客「林叨囝仔The Lins' Kids」陳珮芬（Sydney）即將正式升格「7寶媽」，她日前在臉書粉專曬出全員出動產檢照，笑說「這個產檢大陣仗讓人很害羞」。有粉絲發現，Sydney原受邀參加小S節目錄影，未料竟出現「更強大的代表」，是和她同齡、34歲的新竹「9寶媽」，粉絲對Sydney喊話說「你可以超越的」。
記者徐銘穗/綜合報導
Sydney日前在臉書粉專「林叨囝仔The Lins' Kids」貼文，寫到「平常我都自己來產檢當放風，但孩子們一直吵著要看小七，所以趁著卸貨前讓大家來陪產檢，看看小七長的像誰」，附上數張全家總動員陪產檢照引發討論。
有粉絲好奇「好想知道這七個都是同一醫生接生的嗎？」Sydney回說「對啊，到現在都是同一個醫生」，原來Sydney從22歲生第一胎開始，都是由博愛蕙馨醫院的黃麗華醫師接生，分享全家和黃醫師合照，並笑說「醫生說：『嚴格來說我也是看著妳長大！』醫生從我22歲接生到34歲，拜託醫生不要退休」。
不過也有粉絲問說「昨天不熙娣是妳原本要上的那集嗎？」Sydney回覆說「好像是，結果有更強大的代表！」被喊話說「妳可以超越的！」原來，Sydney的「對手」是和她同齡的34歲「9寶媽」沂瀓，她從23歲開始生第一胎，結果至今一口氣生下了5男4女，全部都是單胎，最大的11歲、最小的6個月。
沂瀓日前受邀上東森綜合《小姐不熙娣》大談媽媽經，她坦言一開始只想生2胎，但因為前面都是男生，她很想要女兒，好不容易生了第3個是女兒，但是女兒的性格又像猴子一樣，直到她第5胎後放棄了生育的計畫，之後就順其自然地生下了其他的孩子。
去年升格當媽的38歲藝人Makiyo一聽到沂瀓生了9個驚得掉下巴，現場一票星媽也都嚇到差點跪下，驚問「領養的嗎？」、「都是同一個爸爸嗎？」至於被問到會不會再生下一胎時，沂瀓則表示老公是真的想要湊齊12生肖，被他一口回絕，不過等到她的丈夫結紮之前，再給自己兩年的時間，目前還沒有任何的計畫和消息。