肉身擋火護Selina！男星39%燒傷「慘遭楊冪分手」　35歲近況曝光

林叨囝仔「7寶媽」遇對手！同齡辣媽12年生9個　一票星媽原地傻眼

▲Sydney即將正式升格「七寶媽」，日前曬出大陣仗全員出動產檢照。（圖／翻攝林叨囝仔The Lins' Kids臉書）
▲Sydney即將正式升格「七寶媽」，日前曬出大陣仗全員出動產檢照。（圖／翻攝林叨囝仔The Lins' Kids臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

在臉書累積超過35萬粉絲追蹤的34歲網紅部落客「林叨囝仔The Lins' Kids」陳珮芬（Sydney）即將正式升格「7寶媽」，她日前在臉書粉專曬出全員出動產檢照，笑說「這個產檢大陣仗讓人很害羞」。有粉絲發現，Sydney原受邀參加小S節目錄影，未料竟出現「更強大的代表」，是和她同齡、34歲的新竹「9寶媽」，粉絲對Sydney喊話說「你可以超越的」。

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Sydney日前在臉書粉專「林叨囝仔The Lins' Kids」貼文，寫到「平常我都自己來產檢當放風，但孩子們一直吵著要看小七，所以趁著卸貨前讓大家來陪產檢，看看小七長的像誰」，附上數張全家總動員陪產檢照引發討論。

▲林家哥哥姊姊們等不及要看還沒出世的「小七」，擠進診所陪媽媽產檢。（圖／翻攝林叨囝仔The Lins' Kids臉書）
▲林家哥哥姊姊們等不及要看還沒出世的「小七」，擠進診所陪媽媽產檢。（圖／翻攝林叨囝仔The Lins' Kids臉書）
有粉絲好奇「好想知道這七個都是同一醫生接生的嗎？」Sydney回說「對啊，到現在都是同一個醫生」，原來Sydney從22歲生第一胎開始，都是由博愛蕙馨醫院的黃麗華醫師接生，分享全家和黃醫師合照，並笑說「醫生說：『嚴格來說我也是看著妳長大！』醫生從我22歲接生到34歲，拜託醫生不要退休」。

▲Sydney分享從我22歲接生到34歲，都由博愛蕙馨醫院的黃麗華醫師接生，對醫生喊話「拜託不要退休」。（圖／翻攝林叨囝仔The Lins' Kids臉書）
▲Sydney分享從我22歲接生到34歲，都由博愛蕙馨醫院的黃麗華醫師接生，對醫生喊話「拜託不要退休」。（圖／翻攝林叨囝仔The Lins' Kids臉書）
不過也有粉絲問說「昨天不熙娣是妳原本要上的那集嗎？」Sydney回覆說「好像是，結果有更強大的代表！」被喊話說「妳可以超越的！」原來，Sydney的「對手」是和她同齡的34歲「9寶媽」沂瀓，她從23歲開始生第一胎，結果至今一口氣生下了5男4女，全部都是單胎，最大的11歲、最小的6個月。

▲新竹34歲的沂瀓從23歲開始生第一胎，結果至今一口氣生下了5男4女。（圖／截自《小姐不熙娣》YouTube）
▲新竹34歲的沂瀓從23歲開始生第一胎，結果至今一口氣生下了5男4女。（圖／截自《小姐不熙娣》YouTube）
沂瀓日前受邀上東森綜合《小姐不熙娣》大談媽媽經，她坦言一開始只想生2胎，但因為前面都是男生，她很想要女兒，好不容易生了第3個是女兒，但是女兒的性格又像猴子一樣，直到她第5胎後放棄了生育的計畫，之後就順其自然地生下了其他的孩子。

▲沂瀓分享全家福照，透露老公（圖中）想要湊齊12生肖。（圖／截自小姐不熙娣YouTube）
▲沂瀓分享全家福照，透露老公（圖中）想要湊齊12生肖。（圖／截自小姐不熙娣YouTube）
去年升格當媽的38歲藝人Makiyo一聽到沂瀓生了9個驚得掉下巴，現場一票星媽也都嚇到差點跪下，驚問「領養的嗎？」、「都是同一個爸爸嗎？」至於被問到會不會再生下一胎時，沂瀓則表示老公是真的想要湊齊12生肖，被他一口回絕，不過等到她的丈夫結紮之前，再給自己兩年的時間，目前還沒有任何的計畫和消息。

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