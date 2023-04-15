獨／雞蛋真的還缺嗎？直擊「南北菜市場」攤位　婆媽說出實情

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《NOWnews》記者特別訪問台南家庭主婦陳媽媽，她向記者透露，從進口蛋進口後這兩個禮拜，傳統市場賣蛋的攤販真的開始有蛋，而且最近也是有兩三攤本來休息都開始營業，不過她也表示「人家不是囤蛋啦，蛋都是好的，只是進口的蛋進來之後，購買菜市場蛋的人變少，當然市場的蛋看起來就很多啊！網友都給人家講這麼難聽，實在吼！」
陳媽媽說，兩週前蛋價還在100元附近遊走，現在也已經開始降價了，白蛋一斤現在是75元，土雞蛋一斤90元左右，雖然不是說到很便宜，但至少現在買蛋無虞，笑稱「原本我買的這攤以前有在賣滷蛋，缺蛋時沒賣，最近滷蛋又擺出來了，可以看出缺蛋危機是有改善的啦！」
而位於新莊公有市場的賣菜郎廖炯程也與記者分享，表示市場內現在雞蛋供應機制確實已經恢復正常水準。廖炯程老闆分析「除了前兩週過度囤蛋的人沒吃完之外，進口蛋的輸入讓許多烘焙業、大量需要用蛋的業者不會爭搶市場的蛋，確實有達到緩解效果」。廖炯程老闆說目前價格「白蛋一斤80塊，紅蛋一盒160一斤4兩」，早上看時一籃雞蛋都還賣出，顯然蛋蛋危機在近日真的得到解救！
事實上，除了直擊市場的雞蛋供需制度是否恢復外，依據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊顯示，這週產蛋的蛋雞隻數為3055萬，較上週減少約20萬隻，但雞蛋日產量則仍維持11.15萬箱（每箱200顆），這表示產蛋率提升，指出隨著氣候回暖與穩定，產蛋率已從之前的6成上升到近7成！只能說民眾千萬不要再過度囤蛋，大家都適量購買，人人才有蛋吃囉！