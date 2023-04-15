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獨／雞蛋真的還缺嗎？直擊「南北菜市場」攤位　婆媽說出實情

▲現在還很缺蛋嗎？南北菜市場直擊攤販！（圖/陳媽媽授權提供）
▲現在還很缺蛋嗎？南北菜市場直擊攤販！（圖/陳媽媽授權提供）

記者張嘉哲/綜合報導

為了緩解缺蛋問題，農委會從多國採購雞蛋，近幾日看來似乎有緩解蛋蛋危機！不過日前先是民眾在菜市場直擊大量雞蛋、又在彰化路口捕捉到多籃雞蛋身影，都有人認為這些攤商是「囤蛋」販售，但實際上是真的如此嗎？還是真的「不再那麼缺蛋」？《NOWnews》特地訪問位於台南的家庭主婦陳媽媽、新莊公有市場的賣菜郎廖炯程老闆，就他們觀察來揭開實情。

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近日在農委會從多國採購雞蛋，並且開始在超商、超市以及量販店廣為販售，因為價格相對便宜，剛上架時就經常銷售一空，不過這也讓市面上其他通路開始出現「雞蛋身影」，不過這些攤商以及賣家，只要端出雞蛋就會被拍照公審，被網友砲轟表示是因為「囤蛋」受到進口蛋衝擊，只好趕緊擺攤販售，多數人稱「現在還是非常缺蛋」，但事實真相到底是怎麼樣呢？

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▲網路上開始出現大量雞蛋攤商販售的貼文，究竟是囤蛋還是缺蛋真的緩解呢？（圖/爆廢公社二館）
《NOWnews》記者特別訪問台南家庭主婦陳媽媽，她向記者透露，從進口蛋進口後這兩個禮拜，傳統市場賣蛋的攤販真的開始有蛋，而且最近也是有兩三攤本來休息都開始營業，不過她也表示「人家不是囤蛋啦，蛋都是好的，只是進口的蛋進來之後，購買菜市場蛋的人變少，當然市場的蛋看起來就很多啊！網友都給人家講這麼難聽，實在吼！」

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▲陳媽媽表示進口蛋輸台兩個禮拜後，傳統市場終於開始有穩定雞蛋量可以購買，目前一斤75元左右。（圖/陳媽媽授權提供）
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▲陳媽媽笑稱「許久沒看到的滷蛋又開始賣了！」顯然缺蛋危機得到緩解。（圖/陳媽媽授權提供）
陳媽媽說，兩週前蛋價還在100元附近遊走，現在也已經開始降價了，白蛋一斤現在是75元，土雞蛋一斤90元左右，雖然不是說到很便宜，但至少現在買蛋無虞，笑稱「原本我買的這攤以前有在賣滷蛋，缺蛋時沒賣，最近滷蛋又擺出來了，可以看出缺蛋危機是有改善的啦！」

而位於新莊公有市場的賣菜郎廖炯程也與記者分享，表示市場內現在雞蛋供應機制確實已經恢復正常水準。廖炯程老闆分析「除了前兩週過度囤蛋的人沒吃完之外，進口蛋的輸入讓許多烘焙業、大量需要用蛋的業者不會爭搶市場的蛋，確實有達到緩解效果」。廖炯程老闆說目前價格「白蛋一斤80塊，紅蛋一盒160一斤4兩」，早上看時一籃雞蛋都還賣出，顯然蛋蛋危機在近日真的得到解救！

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▲新莊公有市場也開始有雞蛋販售，買氣明顯降下來了！（圖/賣菜郎廖炯程授權提供）
事實上，除了直擊市場的雞蛋供需制度是否恢復外，依據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊顯示，這週產蛋的蛋雞隻數為3055萬，較上週減少約20萬隻，但雞蛋日產量則仍維持11.15萬箱（每箱200顆），這表示產蛋率提升，指出隨著氣候回暖與穩定，產蛋率已從之前的6成上升到近7成！只能說民眾千萬不要再過度囤蛋，大家都適量購買，人人才有蛋吃囉！

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