《做工的人》票房破3000萬！「重建鐵皮屋」噴淚劇情竟是真人實事
《做工的人》電影版全台票房衝破3000萬大關，好評口碑持續全台發燒中！李銘順在片中號召一群工人好友組成義工團，齊心協力幫助生活困頓的老人家完成「老屋重建」，暖舉令觀眾熱淚盈眶。其實該地就位於台中市區，劇組先搭建破舊老屋，再拆掉原地重建蓋新鐵皮屋，更神奇的是拆掉再蓋起來僅在1天內完成，參與整個過程的游安順至今回想仍驚訝不已：「根本不可能的任務！」
記者黃雅琪/綜合報導
電影《做工的人》片中義工團的故事感動人心，事實上是取材自真人實事。導演鄭芬芬坦言：「我曾經看到一篇新聞報導，有位小朋友因為家裡住得非常不舒服，又沒有錢整修房子，當時他們寫信請求公家機關相關單位幫忙修整房屋，沒想到這個消息被很多行善的義工團看到了，他們集結很多義工去修建鐵皮屋，我很受感動，想把這樣的劇情放到電影裡。」
片中新蓋出來的鐵皮屋，由希望義工團集結逾40人到場協力搭建，先將劇組搭建的老屋內所有物品搬出，並把屋內的結構切斷，才方便怪手進入推倒。拆毀老屋之後，還得將磚塊、鐵皮、鋼筋等收集起來，再來搭建地基及柱子，李銘順、游安順、薛仕凌、苗可麗實際參與搭建過程，被導演要求演員們需要自然融入其中，一起把新鐵皮屋蓋好，李銘順拍完後打趣跟導演笑說：「做工要另外收錢哦！」
眾人同心協力之下，1天之內拆掉原本的舊屋，又原地蓋起新房子，游安順回想起來仍驚嘆不已：「拍這場戲是我人生當中印象最深刻的一場戲，太深刻了，早上它還是一個破破的磚瓦屋，然後晚上就蓋好了，你相信嗎？這幾乎是一個不可能的任務。」