真的撞鬼？英廢棄隧道取景　國外拍攝組嚇壞：有怪聲音

《Ghostbusters》（捉鬼特攻隊，台灣譯為魔鬼剋星）第4集正在拍攝，預計今年年底上映，不過有英國媒體報導稱，劇組在倫敦一處廢棄隧道取景時，曾多次聽到怪聲，甚至擔心隧道深處，會不會真的藏有傳說中的「食屍鬼」之類的生物。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合《太陽報》等英媒報導，倫敦市中心威斯敏斯特（Westminster）附近一處廢棄的隧道，近日被拿來當作電影的場景之一，但不只1位工作人員都反應，曾在晚上聽到詭異的聲音。報導指出，過去確實曾有鬼魂出沒在附近（倫敦地鐵）的傳說，還有些遺址是建在古老的墓地上，為當地增添不少神秘氣息，應該說鬼魂目擊報告在英國並不罕見，如國王十字車站、考文特花園站等等，都有特定形象的鬼魂被多次目擊，包括戴著大禮帽的高大男子、鬼修女、永遠在等火車的少女等等。不過，關於劇組正在拍攝的這處隧道，倒是鮮少聽說有什麼靈異情況發生，但也成功讓電影還未上映就製造了話題。※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。快訊／演講現場傳爆炸巨響！日相岸田文雄緊急撤離環境太惡劣！美國男子獄中慘死 家屬：他被蟲子活活吃掉二手矽膠娃娃不要買！男子低價購入遇詭異現象：它好像會動印尼薩滿巫師連環殺人案！至少12人慘遭殺害 受害者恐持續增加