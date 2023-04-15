偽「清冠一號」、「瑪卡」毒品咖啡包暢銷　中市警查獲

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據警方調查發現，吳男居住台中市中區，平常以販毒為生，對外自稱「一路」，只要是常見的毒品種類都有販售，他相當有生意頭腦，除了搭上疫情順風車，販售外包裝印製「清冠一號」的毒品咖啡包以掩人耳目外，也針對男性客群販售「精氣神瑪卡」咖啡包，讓客戶以為吃了「精氣神瑪卡」後不僅能有吸毒的快感，還有瑪卡壯陽的功效，因此這兩款咖啡包推出後頗受好評，為近期暢銷商品。
經警方長期跟監蒐證，發現吳嫌為了避免被警方查緝，交易毒品都以自助洗車場當掩護，先開車到洗車場內佔據角落的位置後，再跟下游買家聯絡，相約到洗車場交易，以降低被警方查緝的風險，相當謹慎小心。
經蒐證完備後，警方持台灣台中地方法院核發之搜索票前往吳嫌住處執行搜索，當場查獲「精氣神瑪卡」毒品咖啡包22包、「清冠一號」毒品咖啡包7包、白色蘋果包裝毒品咖啡包1包、紅色惡魔包裝毒品咖啡包1包、安非他命玻璃球1顆、安非他命吸食器1個、電子磅秤2臺、分裝袋8小包、IPHONE手機2支、K盤1個、K盤卡片1張、大麻煙油1個、電子煙主機1支、大麻毒品(毛重4.78公克)、第二級毒品卡西酮1包(毛重1.25公克)、甲基安非他命毒品1包(毛重4.6公克)、第三級毒品愷他命1包(毛重13.02公克)等贓證物，全案詢畢移送台灣台中地方檢察署偵辦，檢察官認吳嫌惡性重大，有反覆實施之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。
台中市警察局呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。臺中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。
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