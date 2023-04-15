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母親節限定！全家「8吋法式千層」480元　7-11美人魚蛋糕超夢幻

▲各通路推出母親節蛋糕限定優惠。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲各通路推出母親節蛋糕限定優惠。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

母親節即將到來，提早預購蛋糕可享早鳥優惠，《NOWnews》精選各通路蛋糕優惠，包括7-11推出夢幻美人魚鏡面蛋糕、全家法式千層8吋只要480元，還有全聯、大潤發也搶攻母親節商機，推出多款限定預購蛋糕，價格最低從169元到699元通通有，提早準備給媽媽一個驚喜吧！

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🟡全家

全家即日起至5/7前，甜點品牌minimore推出限定6吋、8吋及長條蛋糕，其中8吋法式千層蛋糕母親節預購限定480元（原價699元）；還有母親節新推出的，6吋醇生巧克力蛋糕299元、法式檸檬蛋糕199元。「全家」FamiPort預購指定蛋糕，單筆消費滿520元可集1章，集2章可兌換100元紅利金、集滿5章就能免費換300元紅利金；使用全盈+PAY可享3倍點數回饋。

▲全家甜點新品牌登場，其中法式千層蛋糕為熱門品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家母親節8吋法式千層特價480元，相當於69折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-11

母親節蛋糕今年匯集星級飯店、手搖飲名店、網美咖啡…等超過30家人氣名店，包括Sugar Miss的「玫瑰草莓奶霜水果千層蛋糕」（6吋999元）、花蓮理想大地渡假飯店的「理想店鋪招牌蜂巢糕」（6吋350元）、芋泥控必嘗的六福皇宮「濃芋香布蕾蛋糕」（6吋780元）、老虎堂「虎皮黑糖布丁蛋糕」（4.5吋299元）、法蘭四季夢幻「美人魚海洋鏡面蛋糕」（6吋799元）。

▲7-11母親節蛋糕預購，匯集星級飯店、手搖飲名店、網美咖啡…等超過30家人氣名店。（圖／業者提供）
▲7-11母親節蛋糕預購，匯集星級飯店、手搖飲名店、網美咖啡…等超過30家人氣名店。（圖／業者提供）
🟡全聯

全聯獨家限定與樂天小熊聯名，推出樂天小熊檸檬可可蛋糕（4吋279元），香濃比利時巧克力慕斯，搭配酸甜檸檬奶餡及鬆軟可可戚風蛋糕，可愛又美味。賣場內母親節蛋糕還有手信坊乳酪蛋糕（6吋250元）、北海道純鮮蛋糕（6吋179元）、榛果巧克力蛋糕（6吋599元）、杏屋覆盆子提拉米酥重乳酪（5吋599元）。

🟡大潤發

大潤發即日起至5/3預購蛋糕享優惠，可訂5/4~5/14間提貨，「8吋覆盆莓起士慕斯」原價750元，預購價699元，還有芒果口味「香芒慕斯蛋糕」預購價699元；「8吋國王派」原價650元，預購價550元，現省100元；「抹茶香緹蛋糕捲」原價250元，特價230元。

▲全聯獨家限定與樂天小熊聯名，推出樂天小熊檸檬可可蛋糕4吋279元。（圖／全聯提供）
▲全聯獨家限定與樂天小熊聯名，推出樂天小熊檸檬可可蛋糕4吋279元。（圖／全聯提供）

▲大潤發8吋香芒慕斯蛋糕，原價750元，預購價699元。（圖／大潤發提供）
▲大潤發8吋香芒慕斯蛋糕，原價750元，預購價699元。（圖／大潤發提供）

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