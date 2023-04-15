母親節限定！全家「8吋法式千層」480元　7-11美人魚蛋糕超夢幻

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全家即日起至5/7前，甜點品牌minimore推出限定6吋、8吋及長條蛋糕，其中8吋法式千層蛋糕母親節預購限定480元（原價699元）；還有母親節新推出的，6吋醇生巧克力蛋糕299元、法式檸檬蛋糕199元。「全家」FamiPort預購指定蛋糕，單筆消費滿520元可集1章，集2章可兌換100元紅利金、集滿5章就能免費換300元紅利金；使用全盈+PAY可享3倍點數回饋。
🟡7-11
母親節蛋糕今年匯集星級飯店、手搖飲名店、網美咖啡…等超過30家人氣名店，包括Sugar Miss的「玫瑰草莓奶霜水果千層蛋糕」（6吋999元）、花蓮理想大地渡假飯店的「理想店鋪招牌蜂巢糕」（6吋350元）、芋泥控必嘗的六福皇宮「濃芋香布蕾蛋糕」（6吋780元）、老虎堂「虎皮黑糖布丁蛋糕」（4.5吋299元）、法蘭四季夢幻「美人魚海洋鏡面蛋糕」（6吋799元）。
🟡全聯
全聯獨家限定與樂天小熊聯名，推出樂天小熊檸檬可可蛋糕（4吋279元），香濃比利時巧克力慕斯，搭配酸甜檸檬奶餡及鬆軟可可戚風蛋糕，可愛又美味。賣場內母親節蛋糕還有手信坊乳酪蛋糕（6吋250元）、北海道純鮮蛋糕（6吋179元）、榛果巧克力蛋糕（6吋599元）、杏屋覆盆子提拉米酥重乳酪（5吋599元）。
🟡大潤發
大潤發即日起至5/3預購蛋糕享優惠，可訂5/4~5/14間提貨，「8吋覆盆莓起士慕斯」原價750元，預購價699元，還有芒果口味「香芒慕斯蛋糕」預購價699元；「8吋國王派」原價650元，預購價550元，現省100元；「抹茶香緹蛋糕捲」原價250元，特價230元。