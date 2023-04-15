進入超級財報週！市場停看聽　靜候台積電法說會釋訊息

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫傳恕指出，就盤面分析，指數漲幅不大，近期資金明顯轉進傳產與金融族群，帶動金融指數一舉突破年線反壓，順利站回短中長天期均線之上，傳產族群更是日K線連6紅，改寫波段新高，多方走勢強勁，至於今年來強勢反彈的電子指數，則是連3週週K線收黑，多頭漲勢暫歇。
雖然近期指數持續在萬六下方震盪，不過從籌碼面來看，孫傳恕指出，國安基金13日盤後宣布起退場，然而第一季國安基金未護盤仍強彈1731點，預期國安基金退場對籌碼面不會有太大影響。
另外，央行公佈2月證券劃存款撥餘額維持3兆元大關之上，增加至3.13兆元，單月增加1131億元，且3月維持資增券減為正向表現，兩大指標顯示散戶信心回籠，偏多操作，搭配三大法人年迄今來對台股站在買方，外資累計買超金額近2400億元，投信也持續加碼超過620億元，有利替多方攻勢加溫。
孫傳恕認為，看好上半年景氣已接近底部，通膨影響趨緩及升息接近尾聲，第二季配置可轉為積極佈局，不妨聚焦於第二季底科技股庫存調整將進入尾聲之主軸，預料下半年消費性電子及半導體需求將較上半年呈現V型回升，從歷史經驗觀之，股價往往領先基本面一至二季反映，可增持半導體、伺服器、關鍵電子零組件配置，並於第二季對獲利持續擴大修正及庫存調整落後的產業，進行汰弱留強的持股調整。