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進入超級財報週！市場停看聽　靜候台積電法說會釋訊息

▲法人看好上半年景氣已接近底部，第二季配置可轉為積極佈局，從歷史經驗觀之，股價往往領先基本面一至二季反映，可增持半導體、伺服器、關鍵電子零組件配置。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲法人看好上半年景氣已接近底部，第二季配置可轉為積極佈局，從歷史經驗觀之，股價往往領先基本面一至二季反映，可增持半導體、伺服器、關鍵電子零組件配置。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股昨（14）日週五盤中一度來到波段新高15973.82點，指數終場收漲124.67點，漲幅0.79%，收在15929.43點，帶動週線由黑翻紅，全週上漲92.93點，週線漲幅0.59%，中止週線連二黑，平均日均量2302.75億元。法人看好上半年景氣已接近底部，第二季配置可轉為積極佈局，從歷史經驗觀之，股價往往領先基本面一至二季反映，可增持半導體、伺服器、關鍵電子零組件配置。

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本週台股在高檔震盪，除了台灣與美國進入財報週，市場主要聚焦下週將登場的晶圓龍頭大廠法說，以及美股大廠包括艾司摩爾、Netflix、IBM、特斯拉等財報數據與對市場的展望，而4月最後一週更將是全球矚目的科技股超級財報週，谷歌、Meta、蘋果、微軟、亞馬遜等重量級大廠都將於當週發布財報，屆時除了左右台廠供應鏈股價表現，這些大廠所釋出的展望，更是全球經濟動向的重要參考指標。

孫傳恕指出，就盤面分析，指數漲幅不大，近期資金明顯轉進傳產與金融族群，帶動金融指數一舉突破年線反壓，順利站回短中長天期均線之上，傳產族群更是日K線連6紅，改寫波段新高，多方走勢強勁，至於今年來強勢反彈的電子指數，則是連3週週K線收黑，多頭漲勢暫歇。

雖然近期指數持續在萬六下方震盪，不過從籌碼面來看，孫傳恕指出，國安基金13日盤後宣布起退場，然而第一季國安基金未護盤仍強彈1731點，預期國安基金退場對籌碼面不會有太大影響。

另外，央行公佈2月證券劃存款撥餘額維持3兆元大關之上，增加至3.13兆元，單月增加1131億元，且3月維持資增券減為正向表現，兩大指標顯示散戶信心回籠，偏多操作，搭配三大法人年迄今來對台股站在買方，外資累計買超金額近2400億元，投信也持續加碼超過620億元，有利替多方攻勢加溫。

孫傳恕認為，看好上半年景氣已接近底部，通膨影響趨緩及升息接近尾聲，第二季配置可轉為積極佈局，不妨聚焦於第二季底科技股庫存調整將進入尾聲之主軸，預料下半年消費性電子及半導體需求將較上半年呈現V型回升，從歷史經驗觀之，股價往往領先基本面一至二季反映，可增持半導體、伺服器、關鍵電子零組件配置，並於第二季對獲利持續擴大修正及庫存調整落後的產業，進行汰弱留強的持股調整。


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