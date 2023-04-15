肉身擋火護Selina！男星39%燒傷「慘遭楊冪分手」　35歲近況曝光

孫生錄影一半突被問「比林襄還香嗎」　真實反應全被拍下

▲孫生錄影突然被問「比林襄還香嗎」，當場呆住。（圖／翻攝自我就問 你正常嗎？YouTube）
▲孫生錄影突然被問「比林襄還香嗎」，當場呆住。（圖／翻攝自我就問 你正常嗎？YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅團體反骨男孩成員孫生（本名余孫生），2020年9月初與「樂天女神」林襄分手，近日他錄談話性節目，被主持人沈玉琳突襲式提問前女友話題，第一時間的真實反應令人莞爾。

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孫生上節目《我就問 你正常嗎？》分享網購成癮的經驗，錄到一半，主持人于美人拿出自己調的精油，滴給在場來賓使用，孫生捧起雙手試聞味道，忍不住誇讚「好香」、「我淨化了」，沒想到，沈玉琳這時冷不防問他：「有比林襄還香嗎？」

▲孫生被沈玉琳提問林襄相關問題。（圖／翻攝自我就問 你正常嗎？YouTube）
▲孫生被沈玉琳提問林襄相關問題。（圖／翻攝自我就問 你正常嗎？YouTube）
孫生一聽到前女友的名字，當下瞪大眼睛愣了幾秒，接著笑出聲反擊：「什麼問題啦！」一旁的沈玉琳笑到停不下來，看到對方一直笑，孫生伸出右手指著沈玉琳問：「你幼不幼稚啊！？你幼不幼稚啊！？」後來又配合地稱讚精油「真香」，逗樂眾人。

▲▼孫生當場愣住，下一秒露出無奈笑容。（圖／翻攝自我就問 你正常嗎？YouTube）
▲▼聽到林襄兩字，孫生先是愣住，下一秒露出無奈笑容。（圖／翻攝自我就問 你正常嗎？YouTube）
▲▼聽到林襄兩字，孫生先是愣住，下一秒露出無奈笑容。（圖／翻攝自我就問 你正常嗎？YouTube）
▲▼聽到林襄兩字，孫生先是愣住，下一秒露出無奈笑容。（圖／翻攝自我就問 你正常嗎？YouTube）
當年孫生和林襄分開後，痛心發文「特別揪心特別疼」，雙方直到前年才在男方的慶生影片中同台破冰，當時林襄先錄一段話跟孫生說：「生日快樂，希望你可以好好對待下一位女孩們，然後祝你平安，不要再那麼焦躁、小孩子，請長大好嗎？」

後來，林襄和孫生同框錄影，兩人聊了一會，孫生突然情緒一來當場哽咽落淚，坦言分手後有段時間無法跟林襄說話、對到眼，如今終於化解，「沒事啦！現在已經好多了啦！已經可以談話了！」

▲林襄去年和孫生破冰。（圖／翻攝自WACKYBOYS 反骨男孩YouTube）
▲林襄2021年和孫生破冰，他淚灑鏡頭前。（圖／翻攝自WACKYBOYS 反骨男孩YouTube）

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