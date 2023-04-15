百威找跨性別網紅業配遭抵制！市值蒸發1600億　急發道歉聲明滅火

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Bud Light先發聲道歉，接著百威母公司安海斯-布希英博集團也發布正式道歉聲明，強調作為一家在美國擁有165年悠久歷史的公司，一直都是致力於用啤酒讓人們團聚在一起，從未有意參與分裂大眾的討論。安海斯-布希英博集團表示，美國的價值觀就是自由、努力工作和相互尊重，未來會繼續聆聽客戶的聲音，並持續努力給消費者帶來優質啤酒。
不過這紙道歉聲明似乎仍無法滅火，有許多經銷商告訴《紐約郵報》，如果你的客戶主要是像Kid Rock那樣的人，然後你的廣告卻想討好LGBTQ族群，那就是搬石頭砸自己的腳。
Kid Rock是美國嘻哈饒舌歌手，也是抗議穆瓦尼業配Bud Light最激烈的公眾人物之一，Kid Rock在上傳到社群網路的影片中，拿槍射爆成堆Bud Light啤酒作為抗議。許多保守州的酒吧直接宣布拒絕進貨Bud Light，德州共和黨議員克倫肖（Dan Crenshaw）也對此表達不滿。安海斯-布希英博集團則解釋，找穆瓦尼業配Bud Light，是因為品牌同時跟數百位有影響力的人合作，致力於與不同人群建立有價值的聯繫。
在穆瓦尼發布宣傳影片前，Bud Light的營銷副總裁阿莉莎（Alissa Heinerscheid）曾說自己想要改變Bud Light的品牌形象，希望吸引更多年輕人。不過從結果來看，這個策略似乎不太受歡迎。憤慨的保守派人士揚言要繼續抵制，直到百威結束與穆瓦尼的合作，並將當初提出這項宣傳策略的人員趕下台，保守派人士才肯善罷甘休。
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