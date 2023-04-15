信賴後援會首發瞄準台南　賴清德：承擔守護台灣的新使命

我是廣告 請繼續往下閱讀
除主角賴清德外，黨內包括台南市長黃偉哲、立委林俊憲、郭國文、陳亭妃、王定宇、賴惠員和跨派系市議員皆到場參加，象徵黨內大團結，並由親賴立委林宜瑾與蘇系台北市議員王閔生擔任主持人，另屏東縣前縣長潘孟安、前黨主席卓榮泰、全國信賴台灣之友會理事長林國漳與秘書長陳金德也到場力挺。
賴清德致詞時表示，自己非常榮幸能夠獲得民進黨提名，參選2024總統大選，更特別回到台南舉辦全國首場信賴台灣之有會，為何選擇台南主要是因為自己不忘本，從未忘記在台海危機之際，他棄醫從政，之所以有今天是因為台南市民給他的機會與支持。
賴清德說，過去2、30年來，大家一起並肩作戰，珍惜相聚的每一時刻，成功的時候相擁歡呼大笑 ，也有遭遇挫責的時候，不管成功失敗，大家從來沒有離開過，內心永遠都綁在一起，如今他承接這麼重要的歷史使命，一定要再回到台南來，跟過去並肩作戰的好朋友報告，「我即將承擔新的使命，守護台灣，大家一起拚、一起贏。」
此外賴清德稱，台南更是民主聖地，過去民主的歷史上，台南鄉親永遠是站在第一線，每一次總統大選，民進黨提名總統候選人無論勝敗，在台南是永遠全國最高票，而2024總統大選非常重要，關係到台灣未來、後代子孫前途與印太和平穩定，也必須向鄉親報告，這場選戰充滿挑戰，希望台南鄉親再一次站出來，共同守護台灣，完成神聖的使命。
賴清德也提到，自己對於醫療是相對清楚的人，他希望打造健康的台灣，首先要要優化醫療工作環境，增加醫療支出與優化醫療服務品質，其次是全面推廣營養教育，鼓勵民眾要有運動習慣，將健康知識化為生活常態，另外也要特別注意慢性疾病的預防跟治療。
賴清德也提到，從民國72年至今，台灣十大死因第一就是癌症，自己過去在立法院推動《癌症防治法》，要求政府匡列預算、培養人才並針對癌症進行治療，固然有收到成果，但未來期盼推廣精準醫療，提高預防癌症工作，用精準醫療找出各種癌症危險因子，及早預防，早期發現、早期治療。
賴清德指出，讓國人健康國力自然增強，當推動健康台灣，自然而然會推動健康醫療產業、鼓勵本土精準健康業者、智慧醫療業者，能夠成為另一座護國神山，台灣醫界能力並不差，未來可以有計劃幫助醫界與業界共同合作，讓更多國家來台尋找醫療服務，推動醫療觀光。
賴清德也點出台灣南北失衡問題，認為這對南部並不公平，未來會率領團隊達到均衡台灣目標，用建設、交通與產業來均衡，深化中央地方合作，也會透過修法或新法，進行區域連治理並給予資源，讓台灣每個地方安居、每一個人樂業。
賴清德也強調，他擔任過立委、行政院長，對國政非常嫻熟，知道國人最想要政府做的就是拚經濟，自己也會把拚經濟當作施政總結，台灣社會也希望政府解決治安問題，未來也一定會打擊黑金槍毒，建立安定、和諧與公義的社會，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人得到幸福與弱勢得到照顧。
賴清德說，自己現在是副總統，對於兩岸、國防與外交並不陌生，他了解目前國際情勢，也知道台灣應該要如何改變，才能得到國際的支持，強調和平無價、戰爭沒有贏家，希望中國能清楚了解這點，且中國若發動戰爭，該如何報答這30多年來台商對中國的投資並解決許多問題，「威脅攻打台灣，該如何回報台灣對中國的貢獻？」
賴清德也提到，台灣也要增強國防力量，隨時做好準備抵禦中國入侵台灣，除增加國防外，也要跟理念相近國家民主盟友團結，沒有人要主動攻打中國，大家只想要世界和平，台灣要做好準備，強調民進黨過去為了民主打拚，未來要為了和平奮鬥，不會改變和平的立場與任何和平的機會。
最後賴清德說，台灣位於印太地區關鍵位置，這數十年來台灣社會犧牲奮鬥，從專制獨裁走向民主開放，這不僅是最珍貴的成果，更是台灣共識、國際共識，高喊「共同守護民主、維護和平。」