T1／萊斯追平三分球未能命中　太陽主場95:98不敵台啤

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易籃過後，臺中太陽攻勢再起，新秀李明修單節拿下8分帶領下，加上班森、萊斯也有火力貢獻，臺中太陽在第三節打出一波30：18的攻勢，把比分拉開領先至兩位數，不過第四節未能守住台啤的反撲，加上萊斯最後一擊三分球未能投進，終場以95：98在主場敗給台啤英熊。
賽後總教練克里斯指出，這場比賽團隊表現佳，年輕球員都有適時跳出來，特別是在第二節及第三節的時候，永全及明修兩位年輕好手把節奏帶得很棒，不過第四節的時候，球員們還是略顯經驗不足，不過總體來說這是一場好的比賽，現在就是趕快把錯誤修正，迎接明天比賽的到來。
近期表現佳的李明修，此役攻下8分並送出2助攻，賽後指出感謝教練給予信心，並且要我們把平時練習的東西展現出來，很高興對球隊能做出貢獻，可惜第四節經驗不足，無法守住勝利。全場拿下11分、3籃板的董永全賽後認為，如同明修所言，上場比賽就是做好自己，感謝教練給予機會及信心，這場比賽表現好是這一場比賽，下一場重新歸零再迎接新的比賽。
李明修與董永全是臺中太陽今年加入的新生力軍，對於即將到來的季後挑戰賽，李明修認為職業隊跟大學隊的訓練模式完全不相同，一開始加入還在適應強度及模式，到現在已開始熟悉節奏，到現在可以在比賽中為球隊貢獻，希望可以繼續保持。董永全也認為，從日常中的訓練增加自己的實力，一步一步的努力向上突破自我，能夠為球隊帶來正面的效益，不管是例行賽或是季後挑戰賽，都是應該做的。