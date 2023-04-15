NBA／附加賽完整賽果、分析看這裡　熱火、灰狼搭末班車

T1／萊斯追平三分球未能命中　太陽主場95:98不敵台啤

▲近期表現佳的李明修，此役攻下8分並送出2助攻，賽後指出感謝教練給予信心，並且要我們把平時練習的東西展現出來。（圖／太陽球團提供）
▲近期表現佳的李明修，此役攻下8分並送出2助攻，賽後指出感謝教練給予信心，並且要我們把平時練習的東西展現出來。（圖／太陽球團提供）

運動中心/綜合報導

經歷將近一個月的客場征戰，臺中太陽帶著闖入季後挑戰賽的戰果回到主場，本週接連與台啤英熊及高雄全家海神兩支可能在季後挑戰賽遇到的球隊交手，臺中太陽希望在主場能先挫季後挑戰賽可能的對手銳氣，並在例行賽最後兩役以勝利作收。

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臺中太陽雖然開賽陷入落後的局面，不過第二節單節狂轟33分，包括新秀董永全單節三分兩投全中共得8分，以及洋將莫爾特里7分、4籃板的好表現，加上臺中太陽上半場超過4成的三分球命中率，上半場結束以49：45取得四分領先。

易籃過後，臺中太陽攻勢再起，新秀李明修單節拿下8分帶領下，加上班森、萊斯也有火力貢獻，臺中太陽在第三節打出一波30：18的攻勢，把比分拉開領先至兩位數，不過第四節未能守住台啤的反撲，加上萊斯最後一擊三分球未能投進，終場以95：98在主場敗給台啤英熊。

賽後總教練克里斯指出，這場比賽團隊表現佳，年輕球員都有適時跳出來，特別是在第二節及第三節的時候，永全及明修兩位年輕好手把節奏帶得很棒，不過第四節的時候，球員們還是略顯經驗不足，不過總體來說這是一場好的比賽，現在就是趕快把錯誤修正，迎接明天比賽的到來。

近期表現佳的李明修，此役攻下8分並送出2助攻，賽後指出感謝教練給予信心，並且要我們把平時練習的東西展現出來，很高興對球隊能做出貢獻，可惜第四節經驗不足，無法守住勝利。全場拿下11分、3籃板的董永全賽後認為，如同明修所言，上場比賽就是做好自己，感謝教練給予機會及信心，這場比賽表現好是這一場比賽，下一場重新歸零再迎接新的比賽。

李明修與董永全是臺中太陽今年加入的新生力軍，對於即將到來的季後挑戰賽，李明修認為職業隊跟大學隊的訓練模式完全不相同，一開始加入還在適應強度及模式，到現在已開始熟悉節奏，到現在可以在比賽中為球隊貢獻，希望可以繼續保持。董永全也認為，從日常中的訓練增加自己的實力，一步一步的努力向上突破自我，能夠為球隊帶來正面的效益，不管是例行賽或是季後挑戰賽，都是應該做的。

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