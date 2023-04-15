「打造第二次台灣經濟奇蹟」！郭台銘給承諾：相信我「我做得到」

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郭台銘說，兩人還聊到日本嚴重的少子化和高齡化社會問題。萩生田光一也向郭分享，近期自民黨剛完成一項重要的組織改造，將有關兒童政策的局處重新整併，新設了直接隸屬首相的「兒童家庭廳」，用嚴肅的態度面對少子化危機。
郭台銘指出，不管是高齡化或是少子化，都是需要長期奮戰的議題，所有政策背後最重要的一件事就是「要有足夠的財源。」，空有好的政策卻沒有財源落實，徒勞無益。
郭台銘直言，反觀台灣執政者，在處理這兩項人口國安危機時，唯一的辦法就是「給錢補助！」這種短視近利的做法，非旦無法解決問題，還會惡化問題。
郭台銘說，「人口結構老化，勞動力下降，接著財政面臨惡化，人民生活捉襟見肘、無力養育小孩，生育率持續下降⋯⋯」這是一個可怕的惡性循環，而且影響每一個世代，自己不禁要問，政府可有針對高齡化、少子化雙重危機做出診斷，提出因應之道？
「為什麼年輕人不生小孩？有近六成的民眾表示經濟因素是最大的問題」，郭台銘認為，改變現況、增加人民收入，才是國安危機唯一的解方。
郭台銘表示，企業，時時檢視競爭力是必要的功課，同樣的，用在治理國家，政府必須檢視每一項政策，不斷調整細節，讓「農漁業、製造業、科技業、觀光業、服務業、文化藝術產業⋯⋯」從困境中重新站起。
郭台銘也給出承諾，「打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是我的心願，使百業興旺、萬民幸福，這個任務就交給他，Trust me, I can do it.」