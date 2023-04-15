蔡詩萍突上備詢台遭轟下台　文化局：絕對尊重議事規則

「打造第二次台灣經濟奇蹟」！郭台銘給承諾：相信我「我做得到」

▲郭台銘會見日本自民黨議員，聊及少子化、高齡化等社會問題，郭台銘更給出承諾「打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是我的心願」，直言「Trust me, I can do it」。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘會見日本自民黨議員，聊及少子化、高齡化等社會問題，郭台銘更給出承諾「打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是我的心願」，直言「Trust me, I can do it」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者孫唯容／綜合報導

郭台銘表態參選2024總統大選，他近期啟動「科技經濟開拓之旅」，先是出訪美國，12日前往日本，今（15）日郭台銘貼出和日本眾議院議員萩生田光一會面的照片，雙方針對台海安全以及少子化、高齡化社會等議題，進行深度討論。郭台銘更給出承諾「打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是我的心願」，直言「Trust me, I can do it（相信我，我做得到）」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘在臉書表示，他昨天中午與日本自民黨重量級人物、眾議院議員萩生田光一會面，雙方非常愉快，收穫滿滿；萩生田光一現任自民黨政務調查會長，並曾擔任日本前經濟產業大臣，對台海安全問題表達極度憂心。

郭台銘說，兩人還聊到日本嚴重的少子化和高齡化社會問題。萩生田光一也向郭分享，近期自民黨剛完成一項重要的組織改造，將有關兒童政策的局處重新整併，新設了直接隸屬首相的「兒童家庭廳」，用嚴肅的態度面對少子化危機。

郭台銘指出，不管是高齡化或是少子化，都是需要長期奮戰的議題，所有政策背後最重要的一件事就是「要有足夠的財源。」，空有好的政策卻沒有財源落實，徒勞無益。

郭台銘直言，反觀台灣執政者，在處理這兩項人口國安危機時，唯一的辦法就是「給錢補助！」這種短視近利的做法，非旦無法解決問題，還會惡化問題。

郭台銘說，「人口結構老化，勞動力下降，接著財政面臨惡化，人民生活捉襟見肘、無力養育小孩，生育率持續下降⋯⋯」這是一個可怕的惡性循環，而且影響每一個世代，自己不禁要問，政府可有針對高齡化、少子化雙重危機做出診斷，提出因應之道？

「為什麼年輕人不生小孩？有近六成的民眾表示經濟因素是最大的問題」，郭台銘認為，改變現況、增加人民收入，才是國安危機唯一的解方。

郭台銘表示，企業，時時檢視競爭力是必要的功課，同樣的，用在治理國家，政府必須檢視每一項政策，不斷調整細節，讓「農漁業、製造業、科技業、觀光業、服務業、文化藝術產業⋯⋯」從困境中重新站起。

郭台銘也給出承諾，「打造第二次台灣經濟奇蹟，而這正是我的心願，使百業興旺、萬民幸福，這個任務就交給他，Trust me, I can do it.」

郭台銘拜會麻生太郎！共議亞太區域穩定　「和平」成經貿發展重點

郭台銘拜會前首相麻生太郎　po文台灣缺和平理念的政治領袖

讓台灣人民過更好的生活！郭台銘和甘利明會面後這樣說

澄清郭台銘沒出局！黃健庭：僅是黨內態勢明顯是侯友宜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀