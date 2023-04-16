《吸血鬼》尼可拉斯霍特「吞100隻蟋蟀」 難忘劇組特製焦糖蟑螂
恐怖喜劇片《吸血鬼特助：雷菲爾》，由奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（飾吸血鬼德古拉）、尼可拉斯霍特（飾吸血鬼助手雷菲爾）主演。尼可拉斯霍特在拍攝本片時，除了接受格鬥訓練之外，還吞下大概100隻蟋蟀，相當犧牲。
記者黃雅琪/綜合報導
尼可拉斯霍特談到：「雷菲爾受夠了日復一日為德古拉幹骯髒事，他飽受折磨、身心俱疲，一心想尋找某種出口或火花，好恢復正常生活和他所想念的一切。雷菲爾和德古拉之間是一段不健康的關係，他們在一起太久了，很清楚該怎麼激怒對方、折磨對方。」當雷菲爾遇上一位正直警察蕾貝卡（奧卡菲娜飾），她的勇敢無畏和堅定信念鼓舞了雷菲爾，他開始嘗試改善生活，希望拋下過去重新恢復正常生活。
尼可拉斯霍特在正式排練前半年，就開始在洛杉磯接受格鬥訓練，以便完成打鬥場景所需的所有動作。動作設計克里斯布魯斯特表示：「尼可拉斯霍特在訓練的前3個小時，就學會了3場打鬥動作！他學得很快，他一遍又一遍演練那些打鬥動作，他練到身體肌肉自然記得那些動作，在拍攝的時候，他不需要想下一步該做什麼動作，直接在鏡頭前表演出來。」
開拍前道具大師蓋瑞圖爾和尼可拉斯霍特進行「蟲蟲展示說明會」，內容包括蟲蟲設計圖、毛蟲形狀的橡皮軟糖以及網路上買來的可食真蟲；他帶來3種口味（鄉村、BBQ、鹽醋）的蟋蟀、甲蟲、馬鈴薯蟲，甚至還有狼蛛，尼可拉斯霍特在說明會上試吃蟲，而在3個月的拍攝過程中，霍特大概吞下100隻蟋蟀。尼可拉斯霍特說：「幸好他們製作了焦糖蟑螂，所以我不用吃真蟑螂，但超不推馬鈴薯蟲，吃起來一整個蟲味炸裂。」《吸血鬼特助：雷菲爾》現正熱映中。