「臉紅的思春期」安智煐1人撐起台北票房！喊不敢相信感謝3000粉
南韓組合「臉紅的思春期」自2020年吉他手禹智潤退團後，該團由安智煐1人獨撐，她也表示不會再新增成員。安智煐今（15日）睽違4年四度訪台開唱，這也是「臉紅的思春期」首次以1人型態登寶島，安智煐人氣不減，場上坐滿3000人，台下歌迷都是死忠粉絲，多數歌曲都會哼唱，令安智煐喊了3次中文「不敢相信」，她也提前帶來新歌《FRIEND THE END》哼唱，十分寵粉。
記者陳雅蘭/台北報導
「臉紅的思春期」2020年4月宣布吉他手禹智潤退團，公司與安智煐決定「臉紅的思春期」團名維持，也確定不新增成員，將以1人型態繼續活動，安智煐當時坦言會擔心與害怕，但她會努力做好自己分內的事，約定未來會一直帶來好歌聲給觀眾聽。
安智煐今睽違4年登台，也是「臉紅的思春期」首次以1人之姿在台北表演，她演唱完《Beautiful Thing》、《Blank》後，表示：「大家好！我是臉紅的思春期，很高興見到你們，我好像睽違4年才來台北，這是我疫情後第一場的海外演出，我的衣服好像也很緊張，它一直黏在我的手上，因為我手一直搖擺，會一直勾到我裙子，請大家不要在意這件事！」
安智煐將於明（16日）推出新專輯《사랑.zip》，她表示久久才來台北，不能就這樣離開，為此搶先帶來新歌《FRIEND THE END》清唱版，獲得台下滿堂彩；安智煐更因為歌迷都會哼唱她的舊歌，感激以中文說了3遍「不敢相信」、「我愛你」，希望未來大家也能多多給予支持。