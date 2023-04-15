快訊／演講現場傳爆炸巨響！日相岸田文雄緊急撤離

岸田文雄助選遇襲！現場一位警察受傷　警方承認事前未收到情資

▲日本首相岸田文雄15日上午在街頭發表助選演說時，現場遭人投擲爆裂物，隨扈一擁而上保護岸田安全，有一位警察遭爆炸波及受到輕傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄15日上午在街頭發表助選演說時，現場遭人投擲爆裂物，隨扈一擁而上保護岸田安全，有一位警察遭爆炸波及受到輕傷。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

日本首相岸田文雄15日上午在和歌山雜賀崎漁港發表助選演說，不料24歲的年輕男子木村隆二在現場投擲爆炸物，白煙閃光和劇烈聲響讓場面登時陷入混亂，幸好岸田文雄無恙，也沒有民眾受傷，不過當地警方最新說明時表示，有一位警察在現場受到爆炸波及左臂輕傷，另外警方也承認，事前並未收到相關情資。

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▲日本首相岸田文雄遇襲後，警方在現場展開調查與警戒。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄遇襲後，警方在現場展開調查與警戒。（圖／美聯社／達志影像）
綜合《NHK》與《路透社》報導，當時岸田文雄剛品嚐完當地海產，即將開始發表談話，木村隆二投擲筒狀爆炸物到岸田身邊約10公尺距離處，岸田第一時間還驚訝看著爆炸物，但爆炸物沒有馬上爆炸，岸田和隨扈有時間拉開距離，警方也立即壓制逮捕了木村隆二。

隨後爆炸發生，現場濃煙竄起，場面混亂。周圍的民眾尖叫逃跑，隨扈則是一擁而上保護岸田安全。木村隆二被捕時，身上背包還有另一個筒狀物，疑似也是爆炸物，但尚未確認。

和歌山警方表示，受傷的警察年約30多歲，在岸田準備演說時，現場大約有200位群眾聚集。警方事前並未收到任何相關情資，是在目擊木村隆二投擲爆炸物後，才立即將其逮捕。木村隆二被捕後保持沈默，至今還不知他犯案動機為何。木村隆二對警方表示，在律師到達之前拒絕談話。

由於G7峰會即將於下月在廣島舉行，岸田遇襲也引發外界對於G7峰會維安的關注。日本內閣秘書長松野博一表示，已指示警方提升保安，日本外務省則強調，G7峰會原本就有縝密的安全計劃，不會因此受到影響。

岸田表示將會照原計劃繼續助選行程，對於稍早發生的爆炸事件，他表示很抱歉造成麻煩、讓大家擔心，目前日本正在舉行重要的選舉，希望大家可以攜手共度難關。松野博一則表示，等警方調查有進一步的結果時，會再對外界說明。

日本前首相安倍晉三去年7月也是在街頭演說時，遭人攻擊導致傷重不治。岸田今日遇襲讓許多民眾再度想起這段不幸回憶，有一位在現場的受驚嚇民眾告訴《路透社》，以後再也不會上街參加相關活動，並質疑在安倍遇刺後，日本警方似乎仍未加強對政治人物的維安工作。

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