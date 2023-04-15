岸田文雄助選遇襲！現場一位警察受傷　警方承認事前未收到情資

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隨後爆炸發生，現場濃煙竄起，場面混亂。周圍的民眾尖叫逃跑，隨扈則是一擁而上保護岸田安全。木村隆二被捕時，身上背包還有另一個筒狀物，疑似也是爆炸物，但尚未確認。
和歌山警方表示，受傷的警察年約30多歲，在岸田準備演說時，現場大約有200位群眾聚集。警方事前並未收到任何相關情資，是在目擊木村隆二投擲爆炸物後，才立即將其逮捕。木村隆二被捕後保持沈默，至今還不知他犯案動機為何。木村隆二對警方表示，在律師到達之前拒絕談話。
由於G7峰會即將於下月在廣島舉行，岸田遇襲也引發外界對於G7峰會維安的關注。日本內閣秘書長松野博一表示，已指示警方提升保安，日本外務省則強調，G7峰會原本就有縝密的安全計劃，不會因此受到影響。
岸田表示將會照原計劃繼續助選行程，對於稍早發生的爆炸事件，他表示很抱歉造成麻煩、讓大家擔心，目前日本正在舉行重要的選舉，希望大家可以攜手共度難關。松野博一則表示，等警方調查有進一步的結果時，會再對外界說明。
日本前首相安倍晉三去年7月也是在街頭演說時，遭人攻擊導致傷重不治。岸田今日遇襲讓許多民眾再度想起這段不幸回憶，有一位在現場的受驚嚇民眾告訴《路透社》，以後再也不會上街參加相關活動，並質疑在安倍遇刺後，日本警方似乎仍未加強對政治人物的維安工作。