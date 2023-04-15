《黑澀會》「冰冰」鄭靚歆認愛德國女友 吐心聲：出櫃後掉1千粉
台灣新生代演員鄭靚歆，2007年參加《我愛黑澀會》節目出道，當時藝名為「冰冰」；2022年，鄭靚歆再參與運動實境節目《全明星運動會4》錄製，優秀表現獲得關注。近日，鄭靚歆公開與德國網紅女友Aky采熙交往中，她也感慨「公開出櫃」之後，粉絲直接掉了1000人以上：「謝謝你們還在！」
記者黃雅琪/綜合報導
鄭靚歆日前在YouTube上傳影片「女藝人出櫃過程全公開，媽媽不忍了直接暴怒炮轟！在台灣歧視多嚴重？」與大家分享她出櫃的心路歷程，並在IG寫下拍片原因：「我們想跟還沒準備好的年輕人、觀念保守的長輩們，分享我們的經驗，不要留下遺憾。希望更多的LGBTQ+攤在陽光下活得逍遙自在，我們沒有不一樣，未來的日子不需要再有任何櫃子。」
鄭靚歆今（15）日再發文，她感謝所有支持她們出櫃的朋友，同時致謝媒體分享影片：「讓更多人可以因為我們的影片勇敢起來，超級替你們開心～」鄭靚歆坦言，公開出櫃後有些不知所措，直到今日收到很多好消息才終於放心，同時也覺得很感動：「我們會繼續散播歡樂散播愛，分享更多好的Youtube影片，希望你們可以藉由我們的影片消除生活中的壓力。」