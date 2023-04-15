岸田文雄輔選遇襲　專家：歹徒丟擲管狀炸彈

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當時約有200名群眾，有女性查覺異樣發出驚叫聲，岸田隨即被隨扈護送離開現場。丟擲出筒狀物的男子似乎又要從背包拿出物品之際，被身旁的一名眼明手快的50多歲的漁民壓制，後來幾名民眾與警員合力將此男子制伏。不久後，一旁冒白煙，並傳出巨大爆炸聲響。
和歌山縣警察本部表示，從當事人持有的駕照得知，犯嫌是家住兵庫縣川西市24歲的木村隆二。警方在現場扣押可能是爆裂物的兩件圓筒狀物體，其中一件研判已在現場爆炸，另一件是警方制伏犯嫌後發現的。
日本產經新聞報導，槍枝評論家津田哲也表示，從現場爆炸的物體形狀等看來，研判很可能所謂「管狀炸彈」的土製炸彈。是在管子內填入火藥和起爆裝置並密封管道而製成的一種土製炸彈。在密封狀態下點火使得管內壓力增高進而引起爆炸。
他說，從今天上午事發現場的影像看來，覆蓋爆裂物的看似是金屬的物品，如果材質是鐵的話，很可能爆裂的管道高速飛散會造成多人受傷。他研判，上午這起事件嫌犯所使用的可能是薄鋁等所製的管狀炸彈。
日本在1960年代後半至1970年代之間學生運動或激進派人士在活動時會使用管狀炸彈，即使沒有特殊專門知識，也可以製作。管狀炸彈的材料包含火藥等，一般人容易得手，網路上也有很多教導自製管狀炸彈的資訊。
這次的事件，爆裂物在被丟擲後過幾十秒才爆炸。津田研判很可能丟擲者藉由無線傳輸至手中的開關器等，操控使之點火引爆。如果是用類似玩具遙控車的無線操控方式的話，要遠距操控也並非難事，但他也不排除是用打火機等點火引爆的。
他表示，如果歹徒意圖取得更高的殺傷力的話，可增加火藥量或在管內加入釘子或圖釘等金屬物。所幸這次的事件沒人因爆裂物受傷。
受到今天這起事件的影響，日本警察廳（相當於警政署）已透過電話下令全國的警察要加強做好重要人士的維安。包括在現場加派警員、對可疑人士進行臨檢，以及檢查民眾所攜帶的物品或可疑物品等。
日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，預定5月在廣島舉行G7領袖高峰會，G7相關部長級會議陸續在各地舉行。4月15、16日在北海道札幌市民舉行氣候、能源、環境部長會議；16至18日之間在長野縣輕井澤町舉行外長會議。日本警察廳已下令將舉辦G7相關部長級會議的15個都道府縣的警方務必做好維安工作。（編輯：高照芬）1120415