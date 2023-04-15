《美麗人生》林可唯閃嫁歌手！提親當日爆分手 靠艾成1句話復合
《美麗人生》飾演「金香」的女演員林可唯與曾入圍第17屆金曲獎最佳新人獎的歌手李崗霖，今（15）日在台北美福大飯店舉行婚宴，席開35桌、邀請約400名親友，大手筆花費超過新台幣300萬元打造夢幻婚宴。過去兩人曾在「提親當日」爆發分手，最後是在已故藝人艾成的勸和下才復合，如今攜手步入婚姻，獲得外界祝福。
記者黃雅琪/台北報導
林可唯與李崗霖今日舉行婚宴，新娘林可唯穿著開衩至肚臍的超深V婚紗亮相，演藝圈好友方馨、江宏恩、王瞳、鄧安寧、黃玉榮、米可白、Junior韓宜邦、張棋惠等人都出席喜宴，張芸京為新人獻唱王菲《我願意》，好友王瞳以一首聖歌《從天上來的聲音》與丈夫艾成「隔空合唱」，令全場賓客都同沐在聖潔的幸福中。
2004年，林可唯在拍攝《天國的嫁衣》的時候就與李崗霖相識，兩人多年後再相遇、來電才開始交往，李崗霖、林可唯愛情長跑9年歷經數次分合，林可唯坦言有次吵架分手，她甚至氣到想要「開車自撞」！李崗霖表示，他吵架時都會氣到大吼、聲音沙啞。
兩人最近一次分手還是在去年6月男方「提親」的時候，林可唯與李崗霖因為提親事項意見相左分手。而兩人最終復合的關鍵其實是已故藝人艾成，王瞳透露，艾成生前曾提到李崗霖、林可唯緣分很深，不然就不會糾纏那麼多年，但感情除了靠自己還需要靠神，一席話深深影響林可唯與李崗霖，因而成了兩人復合關鍵。