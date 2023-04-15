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斯巴達障礙跑高雄站登場　台、日警察都跑出佳績

▲「美女警花」謝伯韶第一次帶著美國男友參賽。大會提供。
▲「美女警花」謝伯韶第一次帶著美國男友參賽。大會提供。

記者廖聿偉/綜合報導

「沒在怕的！」國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑今(15日) 高雄小港公七公園舉行兩天賽程，這也是後疫情時期國外選手大批湧入，這次共有多達4500多人參賽，外國選手也恢復疫情前的人數有多達300多人參賽，也讓首日Sprint 5K男女精英組競爭空前激烈，台灣常勝軍周青還因右膝扭傷倒在終點前5公尺，最終只能遺憾退賽，日本選手表現搶眼，37日本警察關吉大亮、151公分陣在穗香奪下總排男、女第一，台將以去年車禍傷後首度復出的美女警花名列女子精英總排第三最佳。

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斯巴達障礙跑高雄站今年首度選擇在高雄小港的公七公園，賽道全程都在樹林內進行，可以為選手擋住不少高雄的艷陽，但賽道全程都是凹凸不平的樹林中的天然步道，不僅上下起伏還有斜坡，更適合專長跑「越野跑」型的選手。

上午先進行兒童組4至14歲、距離從800公尺至3.2公里，同時並開放家長也跟小孩子一同下場陪跑，讓不少家長邊照顧邊陪跑還要邊拍照和錄影，讓不少家長也累到滿身大汗，而來自台北的斯巴達大使之一的Angus，還把5歲兒子一同打扮成日本漫畫《鬼滅之刃》中的竈門炭治郎和戴著山豬頭套嘴平伊之助參賽。

▲斯巴達障礙跑有許多國外特別來台參賽的選手。大會提供
▲斯巴達障礙跑有許多國外特別來台參賽的選手。大會提供
Angus是少數台灣一開始舉行斯巴達障礙跑就有參加的資深選手，為了吸引兒子參賽，Angus還花了一兩個月時間才收集到兩個主角的裝備，Angus雖然平常正職是郵差，但平時也偶而斜槓擔任健身教練，他說：「我是到32歲大兒子長大會才有空運動，斯巴達除了可以競賽之外，也是少數可以帶著兒子一起同樂的比賽。」

今年賽場也相當熱鬧，推出了全球第一首斯巴達主題曲《沒在怕的》，由B.T.O.D、梁舒涵、夏沐、呂婕菲、嗩吶演唱，並由知名音樂製作人凃惠源及嗩吶編曲，未來在台灣斯巴達障礙跑賽事都可以聽到這首熱血沸騰的歌曲。

下午進入競爭最激烈的Sprint 5K男女精英組賽事，今年不少國外選手特別來台參賽，讓台灣選手也受到不小的壓力，去年高雄站冠軍周青，原本在總排前三，但竟然在終最後一關「翻山越嶺(A Frame Carge)」跳下來後扭傷右膝倒地，最終只好棄賽上救護車送醫院治療。

Sprint 5K男子精英組最終由第六度來台參賽的日本警察關吉大亮以36分29秒封王，去年台中站封王的菲律賓「最強移工」Jonathan Bauson以36分59秒屈居第三，關吉大亮在日本也是斯巴達資深選手，曾經二度在日本拿下總排第一，他說：「過去五次都沒有拿下冠軍，這次來台灣是有備而來，有增加了跑山路的特訓，平常都是利用要上班前游泳或做重訓來維持訓練量，喜歡參與斯巴達障礙跑，因為可以遇到很多志同道合的人。」

Sprint 5K女子精英組非常意外由首度來台參賽、僅有151公分身高的24歲日本女將陣在穗香竟以44分37秒封后，陣在穗香過去專長田徑800、1500公尺，還曾經高居全日第6，但3年前開始接觸斯巴達，去年還在泰國亞洲賽拿下第2佳績，雖然個頭很小，但跑起山路速度非常驚人，她笑著說：「個子矮並不會造成困擾，唯一比較傷腦筋的是，去比歐美的比賽有時要跳起來拉環時會構不到。」為什麼從田徑轉戰到斯巴達？陣在穗香說：「因為斯巴達有好多項目要學，學習永遠看不到盡頭。」

台將部份，以去年9月車禍意外，今天首度復出參賽的「美女警花」謝伯韶以48分32秒名列女子精英總排第三、台灣第一，這次不僅是她傷後復出，還首度帶著美國男友Kai來台參賽，男友過去曾經在美國打球，擁有195公分90公斤體型，超級熱愛重訓，但不愛步，連帶也影響到伯韶的速度，她說：因為最近跟男友比較常上健身房練重訓，今天重量的關卡都很輕鬆，但這次是輸在跑步上，最近跑步真的練的比較少，對成績並不滿意。」但回想去年車禍，膝蓋縫了四針，造成整整兩周都得待在家裡，她說：「我超級好動，那兩周都快得憂鬱症，所以休息了兩周，傷口都還沒復原就又去跑步、游泳，能夠平安參加比賽真下一件幸福的事！」

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