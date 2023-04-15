斯巴達障礙跑高雄站登場　台、日警察都跑出佳績

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上午先進行兒童組4至14歲、距離從800公尺至3.2公里，同時並開放家長也跟小孩子一同下場陪跑，讓不少家長邊照顧邊陪跑還要邊拍照和錄影，讓不少家長也累到滿身大汗，而來自台北的斯巴達大使之一的Angus，還把5歲兒子一同打扮成日本漫畫《鬼滅之刃》中的竈門炭治郎和戴著山豬頭套嘴平伊之助參賽。
Angus是少數台灣一開始舉行斯巴達障礙跑就有參加的資深選手，為了吸引兒子參賽，Angus還花了一兩個月時間才收集到兩個主角的裝備，Angus雖然平常正職是郵差，但平時也偶而斜槓擔任健身教練，他說：「我是到32歲大兒子長大會才有空運動，斯巴達除了可以競賽之外，也是少數可以帶著兒子一起同樂的比賽。」
今年賽場也相當熱鬧，推出了全球第一首斯巴達主題曲《沒在怕的》，由B.T.O.D、梁舒涵、夏沐、呂婕菲、嗩吶演唱，並由知名音樂製作人凃惠源及嗩吶編曲，未來在台灣斯巴達障礙跑賽事都可以聽到這首熱血沸騰的歌曲。
下午進入競爭最激烈的Sprint 5K男女精英組賽事，今年不少國外選手特別來台參賽，讓台灣選手也受到不小的壓力，去年高雄站冠軍周青，原本在總排前三，但竟然在終最後一關「翻山越嶺(A Frame Carge)」跳下來後扭傷右膝倒地，最終只好棄賽上救護車送醫院治療。
Sprint 5K男子精英組最終由第六度來台參賽的日本警察關吉大亮以36分29秒封王，去年台中站封王的菲律賓「最強移工」Jonathan Bauson以36分59秒屈居第三，關吉大亮在日本也是斯巴達資深選手，曾經二度在日本拿下總排第一，他說：「過去五次都沒有拿下冠軍，這次來台灣是有備而來，有增加了跑山路的特訓，平常都是利用要上班前游泳或做重訓來維持訓練量，喜歡參與斯巴達障礙跑，因為可以遇到很多志同道合的人。」
Sprint 5K女子精英組非常意外由首度來台參賽、僅有151公分身高的24歲日本女將陣在穗香竟以44分37秒封后，陣在穗香過去專長田徑800、1500公尺，還曾經高居全日第6，但3年前開始接觸斯巴達，去年還在泰國亞洲賽拿下第2佳績，雖然個頭很小，但跑起山路速度非常驚人，她笑著說：「個子矮並不會造成困擾，唯一比較傷腦筋的是，去比歐美的比賽有時要跳起來拉環時會構不到。」為什麼從田徑轉戰到斯巴達？陣在穗香說：「因為斯巴達有好多項目要學，學習永遠看不到盡頭。」
台將部份，以去年9月車禍意外，今天首度復出參賽的「美女警花」謝伯韶以48分32秒名列女子精英總排第三、台灣第一，這次不僅是她傷後復出，還首度帶著美國男友Kai來台參賽，男友過去曾經在美國打球，擁有195公分90公斤體型，超級熱愛重訓，但不愛步，連帶也影響到伯韶的速度，她說：因為最近跟男友比較常上健身房練重訓，今天重量的關卡都很輕鬆，但這次是輸在跑步上，最近跑步真的練的比較少，對成績並不滿意。」但回想去年車禍，膝蓋縫了四針，造成整整兩周都得待在家裡，她說：「我超級好動，那兩周都快得憂鬱症，所以休息了兩周，傷口都還沒復原就又去跑步、游泳，能夠平安參加比賽真下一件幸福的事！」