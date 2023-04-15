「新聞界金宣虎」主持！全新強檔政論節目來了 預熱2024總統大選
時逢2024台灣總統大選已近，寰宇新聞台灣台推出全新強檔政論節目《寰宇一把抓》，與您一起抓新聞、抓時事、抓遍台灣政經大小事！
記者楊穎軒／綜合報導
全新節目《寰宇一把抓》，由資深社會記者張炤和獨挑大梁主持。自稱長得87分像韓星金宣虎的張炤和，投入新聞前線多年，跑社會新聞出身，接續跨到體育賽事，亞運、棒球經典賽，東京奧運，每個採訪現場，總是充滿活力，述說著新聞和故事，過去從跑線記者兼任主播，到現在首次主持新聞談話性節目，張炤和說：「比播新聞、連線還緊張。」至於談到當初為什麼接下節目？張炤和說，這就是機會，播過新聞，也主持過專題節目，甚至大小新聞場合都看過，現在個人新聞成就的其中一塊拼圖「主持人」就在眼前，你有什麼好不去爭取的？既然要做，就是做到好。
談話中充滿自信，也表現出新聞人的專業，張炤和光鮮亮麗的背後，付出非常大的努力，自從決定接下主持棒，每天一早至少花一到兩小時，消化國內外新聞、整理最新資訊，希望帶給觀眾都是有意義的話題。
除了帶領觀眾了解新聞事件脈絡，每集節目也配合議題，開放各路嘉賓激盪點評，敬邀各個領域的專業學者、民意代表、資深新聞人、時事工作者、意見領袖與事件關鍵人士等，讓觀眾更進一步的了解台灣社會脈動，為台灣政論節目樹立新標竿。
《寰宇一把抓》訂於4月17日（星期一）晚間八點在寰宇新聞台灣台首播，敬請鎖定MOD502頻道/中嘉150頻道/凱擘222寰宇新聞台灣台，每週一至週五晚間八點至九點，跟著《寰宇一把抓》一起掌握最新話題與選情！