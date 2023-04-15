台灣隔17年主辦「世界公視大展」　劉冠廷《聖筊》領軍5作品入選

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活動期間將放映23國、近80部全球公視過去一年的代表作，包含紀錄片、調查報導到戲劇、表演藝術等。如《戰情室》（The Situation Room）引導觀眾探討6種社會危機的模擬應變方式，針對俄羅斯可能入侵瑞典的戰爭情境進行模擬，強調未雨綢繆的重要性，在台灣當前的社會脈絡下，特別發人深省。《鐵窗背後》（Inside Maximum Security: Ep1: Life in Lockdown）以新加坡樟宜監獄為背景，刻劃5名多次入獄且至少有1次在最高警戒級別牢房的囚犯，同意透露真實身分，讓攝影機捕捉他們在獄中的生活，滿足觀眾一窺監獄生活樣貌的好奇心，但也因拍攝團隊調整囚犯在鏡頭前的表達，招致過度英雄化及戲劇化包裝的批評，呈現「公正客觀」適用性權衡的難題，該作品榮登2022年YouTube頻道新加坡地區最熱門的影片，並擊敗全球參賽作品，獲得世界媒體節（World Media Festivals）金獎和亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）紀實類最佳導演的榮譽。而來自丹麥《做愛做的事》（Sex with P3）描述年輕受訪者一絲不掛地呈現勃起障礙，反映生理及心理的困境，藉由與異性討論及從專家處獲取建議而找到解方。如此赤裸卻不煽情地闡述性愛議題的做法，是受限規範的台灣電視節目上不會出現的呈現方式，也將在INPUT 2023中進行跨國交流。
此次入選節目包括芬蘭公視Yle、德國電視二台ZDF、加拿大廣播公司CBC、以色列電視台KAN11、韓國廣播公司KBS、韓國文化廣播公司MBC及日本放送協會NHK等各台的製作團隊，也將來台分享製作過程並與觀眾現場交流。此外，以「擁抱未來 公共媒體的數位轉型與治理」為題，於5月12日將在TICC台北國際會議中心舉辦公視國際研討會，提供中文、日文、韓文、英文同步口譯服務。現場開放150席免費報名，將於4月底開放報名，與談者包括BBC Studios亞洲區資深副總裁Phil Hardman、KBS策略長Sunwook CHOI、泰國公視總經理Wilasinee Phiphitkul、PMA執行長Kristian Porter、NHK資深製作人Ryo UDONO。