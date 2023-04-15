肉身擋火護Selina！男星39%燒傷「慘遭楊冪分手」　35歲近況曝光

台灣隔17年主辦「世界公視大展」　劉冠廷《聖筊》領軍5作品入選

▲劉冠廷與孫可芳（前）主演的《聖筊》入選世界公視大展。（圖／公視）
▲劉冠廷與孫可芳（前）主演的《聖筊》入選世界公視大展。（圖／公視）

記者羅凌筠/綜合報導

世界公視大展（International Public Television Conference）成立至今40餘年，台灣公視睽違17年取得主辦權，自5月14日至18日一連5日精彩的活動，包括開幕晚宴、看片觀摩交流、周間派對、VR體驗區、專題座談等，台灣公視今年入選的作品包括探討青少年自殺議題的多媒體單元《小路的選擇》、以動畫帶領青少年深入理解私密影像外流相關的法律觀念與邏輯的《青春發言人—What the 法？》、以社會實驗讓小孩離家當別人家的孩子探索自己並找到親子衝突解方的《換個爸媽過幾天》、金馬獎最佳導演徐漢強執導、劉冠廷與孫可芳主演的《聖筊》，以及由張吾青執導的台灣國際兒童影展第10屆特別作品《一百年後的我，你好嗎？》入選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
公視董事長胡元輝表示，「這是前所未有的免出國就可親身體驗全球節目創意的最佳機會。」目前報名情況踴躍，預計將有來自全球近30國、300名以上影視界專業及相關人士，來台灣參與此項盛會。這將是疫後國境開放以來最盛大的一場影視產業界的國際交流活動。

▲《小路的選擇》探討青少年自殺議題。（圖／公視）
▲《小路的選擇》探討青少年自殺議題。（圖／公視）
活動期間將放映23國、近80部全球公視過去一年的代表作，包含紀錄片、調查報導到戲劇、表演藝術等。如《戰情室》（The Situation Room）引導觀眾探討6種社會危機的模擬應變方式，針對俄羅斯可能入侵瑞典的戰爭情境進行模擬，強調未雨綢繆的重要性，在台灣當前的社會脈絡下，特別發人深省。《鐵窗背後》（Inside Maximum Security: Ep1: Life in Lockdown）以新加坡樟宜監獄為背景，刻劃5名多次入獄且至少有1次在最高警戒級別牢房的囚犯，同意透露真實身分，讓攝影機捕捉他們在獄中的生活，滿足觀眾一窺監獄生活樣貌的好奇心，但也因拍攝團隊調整囚犯在鏡頭前的表達，招致過度英雄化及戲劇化包裝的批評，呈現「公正客觀」適用性權衡的難題，該作品榮登2022年YouTube頻道新加坡地區最熱門的影片，並擊敗全球參賽作品，獲得世界媒體節（World Media Festivals）金獎和亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）紀實類最佳導演的榮譽。而來自丹麥《做愛做的事》（Sex with P3）描述年輕受訪者一絲不掛地呈現勃起障礙，反映生理及心理的困境，藉由與異性討論及從專家處獲取建議而找到解方。如此赤裸卻不煽情地闡述性愛議題的做法，是受限規範的台灣電視節目上不會出現的呈現方式，也將在INPUT 2023中進行跨國交流。

▲台灣公視睽違17年取得世界公視大展主辦權。（圖／公視）
▲台灣公視睽違17年取得世界公視大展主辦權。（圖／公視）
此次入選節目包括芬蘭公視Yle、德國電視二台ZDF、加拿大廣播公司CBC、以色列電視台KAN11、韓國廣播公司KBS、韓國文化廣播公司MBC及日本放送協會NHK等各台的製作團隊，也將來台分享製作過程並與觀眾現場交流。此外，以「擁抱未來 公共媒體的數位轉型與治理」為題，於5月12日將在TICC台北國際會議中心舉辦公視國際研討會，提供中文、日文、韓文、英文同步口譯服務。現場開放150席免費報名，將於4月底開放報名，與談者包括BBC Studios亞洲區資深副總裁Phil Hardman、KBS策略長Sunwook CHOI、泰國公視總經理Wilasinee Phiphitkul、PMA執行長Kristian Porter、NHK資深製作人Ryo UDONO。
 

王淨裸戲不用替身「曹佑寧無法管」　愛上戴立忍：行走的費洛蒙

陳曉「戴假髮穿女裝」鬍渣炸出　《十三載》師父陳建斌直皺眉

温貞菱再搭《她和她》閨密！追不上5顆星「完美女」李霈瑜

《保留席位》BL戀超浪漫　帥店長黃丞邦獵捕小白兔陳玹宇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀