中國駐菲大使談話惹怒菲議員　籲遵守一中遭反嗆：台灣是獨立國家

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黃溪連認為，這證明了美國試圖介入台海局勢，達到地緣政治目的，並稱此舉會犧牲菲律賓與周邊地區的和平。黃溪連說，有派看法是說為了保護在台工作的15萬菲國移工，所以菲律賓應持續與美國合作。黃溪連則反駁這說法，強調「中國是最不希望看到台灣海峽發生衝突的國家」，喊話菲律賓如果真的關心在台的菲籍移工福祉，就應該遵循「一個中國」原則，而不是擴大與美軍交流。
但黃溪連一方面說中國是「最不希望看到台灣海峽發生衝突的國家」，一方面又說中國不會承諾放棄使用武力，並稱這是為了防止外部勢力干預。黃溪連並把台灣比喻成民答那峨，強調菲律賓也不會允許第三方插手解決民答那峨的穆斯林分離運動。
位於菲律賓南部的民答那峨島，擁有眾多穆斯林人口，長年尋求獨立，衍生出許多穆斯林分離主義者，並成立不少游擊隊。而為了解決民答那峨的問題，菲律賓當局於2019年在民答那峨舉辦公投，透過和平進程成立民答那峨自治區，讓當地擁有更多的自主權，但仍歸屬於菲律賓管轄。自治區設置後成功減少了區域衝突，不過仍有零星的激進分離主義份子，與菲律賓軍方發生摩擦。
黃溪連以民答那峨比喻台灣，遭到《Inquirer》報導吐槽，因為菲律賓為了解決民答那峨問題，曾經尋求鄰近的馬來西亞、印尼等穆斯林國家幫助，並未向黃溪連所說的不允許第三方干涉，何況民答那峨最終是以公投和平解決。
而民答那峨的眾議員羅德里格斯在接受《Inquirer》詢問時，也強調黃溪連的比喻是完全錯誤，民答那峨是菲律賓內的一個地區，但台灣自1949年國民黨遷台以來，就一直是一個獨立的國家，而且是一個自由民主的國家。羅德里格斯也說明，Edca與台灣問題完全無關，菲律賓與美國的軍事合作，是為了遏止中國在南海擴張的野心。
另位菲律賓參議員埃耶西托（Ejercito）也痛批黃溪連的說法是在「威脅」菲律賓，無異於把在台灣工作的菲籍勞工當成人質。埃耶西托說菲律賓對於中國非法入侵南海水域已經提出數百次抗議，結果黃溪連卻對此置若罔聞，直接把Edca和台灣問題聯繫在一起。
另位菲律賓參議員洪蒂維洛斯（Risa Hontiveros）也批評黃溪連自以為是，強調菲律賓的外交政策會由菲律賓自己做主，無需中國一再提醒所謂的「一個中國」原則。洪蒂維洛斯說，中國對於國際仲裁法院在南海地區的決議總是無視，但卻一再要求別人遵守他們的「一個中國」原則。
不過目前菲律賓總統府、外交部都並未對黃溪連的演說發表回應。美國駐馬尼拉大使館也沒有評論黃溪連的看法。