快訊／演講現場傳爆炸巨響！日相岸田文雄緊急撤離

中國駐菲大使談話惹怒菲議員　籲遵守一中遭反嗆：台灣是獨立國家

▲中國駐菲律賓大使黃溪連（左），14日在演說時提到菲律賓應遵守一個中國原則，減少與美軍的交流合作，並用民答那峨島比喻台灣，結果遭到多位菲律賓議員反駁。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國駐菲律賓大使黃溪連（左），14日在演說時提到菲律賓應遵守一個中國原則，減少與美軍的交流合作，並用民答那峨島比喻台灣，結果遭到多位菲律賓議員反駁。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國駐菲律賓大使黃溪連，14日在中菲馬尼拉論壇中發表演說，黃溪連提到菲律賓新增4處軍事基地允許美軍使用，認為如果菲律賓關心在台灣的15萬菲籍移工福祉，就應該遵循「一個中國」原則，而不是擴大與美軍交流。黃溪連並把台灣與中國的關係，用菲律賓與民答那峨島（Mindanao）的穆斯林分離運動作比喻，強調兩者都屬於國家內政。對此，民答那峨的菲律賓眾議員羅德里格斯（Rufus Rodriguez）反駁黃溪連，強調台灣與民答那峨沒有可比性，並稱台灣自1949年國民黨遷台以來，一直是個獨立的國家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據菲律賓媒體《Inquirer》報導，黃溪連在談話時特別提到菲律賓與美國之間的加強防務合作協議（Edca），透過這協議，菲律賓今年又額外允許美軍使用4個菲律賓軍事基地，包括其中兩個位於菲律賓北部的基地，相當靠近台灣。

黃溪連認為，這證明了美國試圖介入台海局勢，達到地緣政治目的，並稱此舉會犧牲菲律賓與周邊地區的和平。黃溪連說，有派看法是說為了保護在台工作的15萬菲國移工，所以菲律賓應持續與美國合作。黃溪連則反駁這說法，強調「中國是最不希望看到台灣海峽發生衝突的國家」，喊話菲律賓如果真的關心在台的菲籍移工福祉，就應該遵循「一個中國」原則，而不是擴大與美軍交流。

但黃溪連一方面說中國是「最不希望看到台灣海峽發生衝突的國家」，一方面又說中國不會承諾放棄使用武力，並稱這是為了防止外部勢力干預。黃溪連並把台灣比喻成民答那峨，強調菲律賓也不會允許第三方插手解決民答那峨的穆斯林分離運動。

位於菲律賓南部的民答那峨島，擁有眾多穆斯林人口，長年尋求獨立，衍生出許多穆斯林分離主義者，並成立不少游擊隊。而為了解決民答那峨的問題，菲律賓當局於2019年在民答那峨舉辦公投，透過和平進程成立民答那峨自治區，讓當地擁有更多的自主權，但仍歸屬於菲律賓管轄。自治區設置後成功減少了區域衝突，不過仍有零星的激進分離主義份子，與菲律賓軍方發生摩擦。

黃溪連以民答那峨比喻台灣，遭到《Inquirer》報導吐槽，因為菲律賓為了解決民答那峨問題，曾經尋求鄰近的馬來西亞、印尼等穆斯林國家幫助，並未向黃溪連所說的不允許第三方干涉，何況民答那峨最終是以公投和平解決。

而民答那峨的眾議員羅德里格斯在接受《Inquirer》詢問時，也強調黃溪連的比喻是完全錯誤，民答那峨是菲律賓內的一個地區，但台灣自1949年國民黨遷台以來，就一直是一個獨立的國家，而且是一個自由民主的國家。羅德里格斯也說明，Edca與台灣問題完全無關，菲律賓與美國的軍事合作，是為了遏止中國在南海擴張的野心。

另位菲律賓參議員埃耶西托（Ejercito）也痛批黃溪連的說法是在「威脅」菲律賓，無異於把在台灣工作的菲籍勞工當成人質。埃耶西托說菲律賓對於中國非法入侵南海水域已經提出數百次抗議，結果黃溪連卻對此置若罔聞，直接把Edca和台灣問題聯繫在一起。

另位菲律賓參議員洪蒂維洛斯（Risa Hontiveros）也批評黃溪連自以為是，強調菲律賓的外交政策會由菲律賓自己做主，無需中國一再提醒所謂的「一個中國」原則。洪蒂維洛斯說，中國對於國際仲裁法院在南海地區的決議總是無視，但卻一再要求別人遵守他們的「一個中國」原則。

不過目前菲律賓總統府、外交部都並未對黃溪連的演說發表回應。美國駐馬尼拉大使館也沒有評論黃溪連的看法。

西班牙女獨居地下洞穴500天！不知俄烏戰爭　與世隔絕創新紀錄

岸田文雄助選遇襲！現場一位警察受傷　警方承認事前未收到情資

百威找跨性別網紅業配遭抵制！市值蒸發1600億　急發道歉聲明滅火

蘇丹首都槍炮聲隆隆　準軍事組織RSF聲稱已攻佔總統府與機場等地

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀