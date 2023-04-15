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第3屆「大和獎」　《力，亮》及《築．愛》傳遞正能量

▲大和建設機構董事長何溪明指出，今天首映的2部微電影，都是選自去年得獎劇本獨資贊助拍攝完成，希望透過這樣的活動，讓愛的故事可以在台灣傳承下去。（圖／大和建設提供）
▲大和建設機構董事長何溪明指出，今天首映的2部微電影，都是選自去年得獎劇本獨資贊助拍攝完成，希望透過這樣的活動，讓愛的故事可以在台灣傳承下去。（圖／大和建設提供）

記者李春台／桃園報導

第3屆「大和獎」微電影頒獎典禮今（15）日舉辦，今年除了保持「由真人實事改編」的傳統，更一次出品2部微電影《力，亮》及《築．愛》，分別講述角力國手王明亮，以及台南「做工行善團」的故事，希望透過挖掘台灣社會各個角落愛的故事，激勵人心，為社會注入正能量。

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大和建設機構董事長何溪明指出，今年大和獎第三屆，設有社會組、校園組及劇本組共21個獎項。今天首映的2部微電影，都是選自去年得獎劇本獨資贊助拍攝完成，希望透過這樣的活動，讓愛的故事可以在台灣傳承下去，不限於是懷恩報恩，或者是家人師生之間、鼓勵向善或志願服務等多元題材，只要是愛的故事，希望藉由影片拍攝讓更多人知道，同時也提供舞台，讓國內優秀導演及劇作家能被大眾看到。


獲獎影片《力，亮》主要講述獲得總統教育獎的王明亮，為扭轉家庭逆境，努力練習最後成為角力國手，為台灣贏回獎牌的歷程，由藝人潘君侖擔任主角，潘表示，開拍前3個月他就開始練習角力，也曾與王明亮訪談，希望在電影中能呈現角力的技巧，並揣摩王明亮的堅持、努力，激勵更多人。


另一部片《築．愛》則是由金鐘獎最佳男主角游安順擔綱演出，講述為水泥工夫妻與重度腦麻女兒的生活，即便家庭並不寬裕，在工作之餘仍幫助弱勢邊緣戶修屋，發揮專長熱心助人。


今年「大和獎」延續首屆《愛‧傳承》主題，總獎金120萬，首獎最高30萬，高達21個獎項，共收到458件作品，包含248件校園組與社會組微電影，及210件劇本。最後由劉卓楠《疫情的士佬》、陳榮瑞《團圓飯》分別拿下微電影校園組及社會組金獎，劇本組金獎則由林湘玲《善了‧終了》獲得評審肯定。

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