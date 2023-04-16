中文市場潛力大！COVER將推「在地化」　認中國限制多「優先低」

我是廣告 請繼續往下閱讀
繼日本知名VTuber企劃にじさんじ（Nijisanji，彩虹社）母公司ANYCOLOR在去年上市後，COVER也於今年3月27日在東京證交所上市，以750日圓掛牌。社長谷郷元昭以極財務長金子陽亮後續也舉行了上市記者會。
其中記者會上談到了海外市場的部分，COVER指出，去年該公司在全球參與了21個動畫相關活動，並且舉行了粉絲見面活動，今年除了參與活動外，也預計將在洛杉磯舉行旗下英語系藝人的大型演唱會活動。
不過有關中國市場，COVER則認為，包含VTuber在內的各式日本娛樂產業，現在在中國市場都處於活動相對艱難的狀況。由於中國市場限制過多，導致包含動畫產業在內，在中國推廣時都會碰到一定程度的難關。金子陽亮直言，「中國針對娛樂展開非常嚴格的規範，就連日本動畫出版商在該國境內也難以推展。」
hololive最早在2019年與bilibili達成合作，正式開展中國地區活動，接著在2020年以前推出hololive 中國兩個期數。但2020年發生「龍心事件」後，CN組六人在2021年以前全數畢業，後續官方頻道也撤出中國市場。
但COVER在記者會上表示，撇除中國，在香港、台灣、澳門，甚至是歐美有當大的中文市場，因此針對簡體、繁體中文市場都將持續進行內容本地化，並擴大其商業機會。COVER指出，在繁體、簡體中文文化圈的市場有十足潛力，但另一方面，由於中國管制嚴格（規制が強い状況），因此從收益面來看，發展中國市場的優先度較低。
另外以收益面來看，谷郷元昭表示，北美、東亞、東南亞地區依序為重要的業務推展地區，「日本和東亞地區有很多消費慾高的客戶，但北美地區人口基數大，因此非常重要。而在東南亞，雖然目前對貢獻並不大，但作爲中長期增長的國家，收益日益增長。」
COVER在13日於官方網站開出在地化內容負責人員／繁體中文（台灣）的徵才公告，並詳細列出工作內容和人才條件，該職務主要工作為「翻譯」、「與當地企業做業務交流」，希望能找到精通中日文、居住日本，並深度了解台灣當地文化的人才。不過目前官網上已經找不到該職缺的頁面，尚不清楚是已經停止徵才。