新北市美術館園區開放　侯友宜偕彭佳慧HIGH翻現場

新北市長侯友宜表示，市府三年多來透過三鶯文創整合計畫，跨局處共同協力，共執行40 項軟硬體建設計畫，多項計畫已完工，包括三鶯大橋改建、陶藝山水四藝徑、三鶯轉運站及串接核心區的731環狀巴士、農會通廊、鶯歌公有市場的美食廣場。過去2年在疫情嚴峻下雖面臨缺工缺料挑戰，市府多項工程仍積極進行，包括捷運三鶯線、美術館主體工程也正趕辦中，完工後將大幅改變三鶯的城市樣貌，希望打造「整個鶯歌就是美術館」。
文化局表示，從4月15日至4月30日連續三週週末，規劃精彩的開園限定活動，希望透過不同的形式及角度認識結合藝術、生態、運動休閒的藝術園區。活動內容集結音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，展現藝術的多元豐富性，並串聯藝術與生活，實踐新美館「全民美術館」的理念。
除熱鬧的開園系列活動外，在新美館同時也邀請策展人及創作者以「參與及共創」為題，辦理創作者進駐計畫，並規劃常態性展覽及多元的推廣活動，邀請市民朋友一起共創、協作，體驗藝術豐富多元的參與樂趣。本周開園限定活動「遇見新美」草地音樂派對，以「多元跨界」為主題，(15)日由彭佳慧、家家、白安、旺福等藝人輪番開唱，(16)日將有許富凱與新北市交響樂團跨界演出。活動現場還有新北在地特色市集攤位進駐，如以手繪台灣消失建築為創作理念的「北島藝作」、新北特色小吃「金山芋圓王」等，希望與民眾在新美館相遇。「KICK OFF!新北市美術館園區開放」從4月15日起開跑，活動期間將舉辦近百場的工作坊，報名方式及活動細節請至新北市美術館官網查詢。
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