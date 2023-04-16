限3天！LINE「17款一折貼圖」上架　6元爽買馬來貘超可愛

新北市美術館園區開放　侯友宜偕彭佳慧HIGH翻現場

▲開園儀式由新北市長侯友宜及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧「開箱」。（圖／新北市文化局）
▲開園儀式由新北市長侯友宜及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧「開箱」。（圖／新北市文化局）

生活中心/綜合報導

「KICK OFF!新北市美術館園區開放」系列活動(15)日在新北市美術館第一期戶外園區、藝術街坊及圓頂藝術空間等地正式揭開序幕，開園儀式由新北市長侯友宜及金曲獎最佳國語女歌手彭佳慧「開箱」，打開象徵園區活動的箱子，啟動開園儀式，現場同步搭配LED特效動畫及貴賓們手中的彩帶，象徵Kick Off園區開放及與新美館的首次相遇，活動現場邀請民眾一同共襄盛舉，度過周末的午後假日，同時也希望藝術園區能融入市民朋友的日常生活中。

新北市長侯友宜表示，市府三年多來透過三鶯文創整合計畫，跨局處共同協力，共執行40 項軟硬體建設計畫，多項計畫已完工，包括三鶯大橋改建、陶藝山水四藝徑、三鶯轉運站及串接核心區的731環狀巴士、農會通廊、鶯歌公有市場的美食廣場。過去2年在疫情嚴峻下雖面臨缺工缺料挑戰，市府多項工程仍積極進行，包括捷運三鶯線、美術館主體工程也正趕辦中，完工後將大幅改變三鶯的城市樣貌，希望打造「整個鶯歌就是美術館」。

文化局表示，從4月15日至4月30日連續三週週末，規劃精彩的開園限定活動，希望透過不同的形式及角度認識結合藝術、生態、運動休閒的藝術園區。活動內容集結音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容，展現藝術的多元豐富性，並串聯藝術與生活，實踐新美館「全民美術館」的理念。

除熱鬧的開園系列活動外，在新美館同時也邀請策展人及創作者以「參與及共創」為題，辦理創作者進駐計畫，並規劃常態性展覽及多元的推廣活動，邀請市民朋友一起共創、協作，體驗藝術豐富多元的參與樂趣。本周開園限定活動「遇見新美」草地音樂派對，以「多元跨界」為主題，(15)日由彭佳慧、家家、白安、旺福等藝人輪番開唱，(16)日將有許富凱與新北市交響樂團跨界演出。活動現場還有新北在地特色市集攤位進駐，如以手繪台灣消失建築為創作理念的「北島藝作」、新北特色小吃「金山芋圓王」等，希望與民眾在新美館相遇。「KICK OFF!新北市美術館園區開放」從4月15日起開跑，活動期間將舉辦近百場的工作坊，報名方式及活動細節請至新北市美術館官網查詢。
 

我是廣告 請繼續往下閱讀

《聊天吧》交友APP排行榜曝光　這類型男性最吃香

特企／2023年順心優質車商聯盟年度大會　凝聚合作夥伴向心力

國泰世華「大樹計畫」連19年挹注　偏鄉學童唱出在地認同

特企／高雄駁二防災總動員！透過科技提升全體國民危機意識

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀