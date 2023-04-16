NBA／怎麼防守Curry？國王後衛：用不同的球員去消耗他

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「他就是這樣的球員，如果你一次又一次地用同樣的方式守他，那他就會打爆你。」過去在勇士當過助教，如今是國王主帥的Mike Brown這樣說道，「就算你做出改變，他也能找到方式擊敗你，他面對任何人都能保持強硬。」
國王今年創下聯盟有統計以來歷史第一的進攻效率，但他們的防守一直讓外界有所疑慮，這一輪系列賽的關鍵在於防守，對於雙方來說都是如此。
就位置上來說，有可能守到Curry的國王後衛Kevin Huerter則給予前者很高的敬意，「守他超級難，他的跑動、他為球隊進攻端所做的一切、他在有球和無球狀態下吸引防守的能力，都非常強大。顯然，每個人都知道他是勇士進攻的核心，所以我們必須全力守下他。」
「所有人都知道這個系列賽兩隊的比賽節奏都會打得非常快，他們是一支以超快比賽節奏而聞名的球隊，已經這樣打很多年了，他們會試圖讓對手精疲力盡了，我想我們已經準備好了。我們需要用很多不同的人去輪流守他。」Huerter如此說道。
今天系列賽即將開打，雙方先發陣容變換的可能性不大，國王的5名先發球員本季都至少先發了75場比賽；而勇士則是核心成員已經一起贏得了4座冠軍，最值得關注的可能是前鋒Andrew Wiggins的狀況。
系列賽G1國王先發預測：
De’Aaron Fox
Kevin Huerter
Harrison Barnes
Keegan Murray
Domantas Sabonis
系列賽G1勇士先發預測：
Steph Curry
Donte DiVincenzo
Klay Thompson
Draymond Green
Kevon Looney
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