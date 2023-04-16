涉媒介未成年陪酒！檢警突襲搜索 竹聯幫寶和會長遭逮
今年3月間，台北市刑大會同北市婦幼隊，查緝北市中山區某地下酒店「媒介未成年少女陪酒」案，查出其負責人為竹聯幫寶和會長林修伯親弟「麥克」，檢警認為林修伯疑涉入投資經營，但林男全盤否認，並將其推卸給胞弟，由於本月14日，林修伯因「館長槍擊案」即將入獄服刑，檢警因此決定將拘提逮捕行動提前至4月13日，先依違反兒童及少年性剝削防制條例移送台北地檢署偵辦，之後再送入監執行。
記者林盈君／綜合報導
據了解，2020年8月間，爆發「館長陳之漢遭槍擊案」，竹聯幫寶和會組長施俊吉涉有重嫌，指使槍手劉丞浩近距離開槍，全案歷經多次審理，於去年8月間，二審高院依殺人未遂等罪嫌，將劉丞浩、俊吉涉各判5年、6年徒刑，並和其另犯的擄人勒贖案合併判刑，判處劉15年6月、施俊吉16年徒刑，最高院駁回上訴，全案定讞。其中，林修伯也被依組織犯罪判刑1年定讞，原定本月14日入監。
之後北市警方持續展開「檢肅黑金專案」，今年3月間，追查出位於台北市民生東路某經紀傳播公司，涉嫌媒介未成年少女和泰籍女子，到北市南京東路二段某地下酒店坐檯陪酒。檢警發動突擊搜索，逮捕經紀公司負責人2名及幹部共5人，訊後命2負責人以3萬、5萬交保。另外，該酒店為林修伯與弟弟「麥克」投資經營，檢警又查出林修伯即將入監，為防止其逃亡，遂將拘提逮捕行動提前至4月13日，後續再追查其他不法情事。
目前檢警已鎖定林修伯親弟「麥克」，但其已出境台灣，正依循管道通知他盡速回國說明案情，全案擴大偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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