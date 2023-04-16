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一日限定！星巴克又有「買一送一」　7-11咖啡半價喝法曝

▲周一開工靠這杯提神，星巴克祭出特大杯買1送1；7-11也有一招爽喝半價卡布奇諾。（圖／葉寶貝提供）
▲周一開工靠這杯提神，星巴克祭出特大杯買1送1；7-11也有一招爽喝半價卡布奇諾。（圖／葉寶貝提供）

記者黃韻文/綜合報導

幫學生、上班族打氣，迎接開工星期一，星巴克又推出「買一送一」！明（17）日一天限定，上午11時至晚上8時到門市買特大杯咖啡飲料，其中一杯免費。7-11針對黑色情人節推出多杯組520元優惠，平均35元開喝濃萃美式，一招再享卡布奇諾買1送1。

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星巴克迎接周一，4月17日當天咖啡買一送一（部份門市除外），當天上午11時至晚間8時，到門市買兩杯同品項、冰熱一致的特大杯飲料，其中一杯星巴克招待，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。

▲星巴克今起限時四天免抽獎，全品項皆享買一送一優惠。（圖／葉寶貝提供）
▲星巴克周一買1送1，需注意不含星冰樂系列。（圖／葉寶貝提供）
不過雖然天氣變熱，但這次優惠品項不包含星冰樂系列，此外，下述飲品也不在買一送一範圍內：雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

7-11日前針對「黑色情人節」推出多杯組520元優惠，活動剩下最後倒數2天，即日起至18日前，濃萃美式15杯、黑糖珍珠撞奶12杯等都是520元，平均35元開喝咖啡、43元爽喝珍珠撞奶，兌換期限至6月30日。此外，透過APP行動隨時取購買指定咖啡，轉贈好友另可獲得大杯卡布奇諾買一送一連結賣場。

📍APP｜即起至4月18日
▪精品美式8杯520元，8.1折（原價80元、特價65元）
▪濃萃美式15杯520元，6.9折（原價50元、特價35元）
▪大杯卡布奇諾13杯520元，7.2折（原價55元、特價40元）
▪冰脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾11杯520元，8.6折（原價55元、特價42元）
▪一棵青檸檬紅茶／青茶任選12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
▪黑糖珍珠撞奶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）

▲7-11黑色情人節限定，520元多款飲品組合自己挑。（圖／翻攝畫面）
▲7-11在APP祭出多杯組520元優惠。（圖／翻攝畫面）

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