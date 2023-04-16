一日限定！星巴克又有「買一送一」　7-11咖啡半價喝法曝

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不過雖然天氣變熱，但這次優惠品項不包含星冰樂系列，此外，下述飲品也不在買一送一範圍內：雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
7-11日前針對「黑色情人節」推出多杯組520元優惠，活動剩下最後倒數2天，即日起至18日前，濃萃美式15杯、黑糖珍珠撞奶12杯等都是520元，平均35元開喝咖啡、43元爽喝珍珠撞奶，兌換期限至6月30日。此外，透過APP行動隨時取購買指定咖啡，轉贈好友另可獲得大杯卡布奇諾買一送一連結賣場。
📍APP｜即起至4月18日
▪精品美式8杯520元，8.1折（原價80元、特價65元）
▪濃萃美式15杯520元，6.9折（原價50元、特價35元）
▪大杯卡布奇諾13杯520元，7.2折（原價55元、特價40元）
▪冰脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾11杯520元，8.6折（原價55元、特價42元）
▪一棵青檸檬紅茶／青茶任選12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
▪黑糖珍珠撞奶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）