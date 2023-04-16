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NBA／Mitchell狂砍38分無用！騎士97:101被尼克攻破主場

▲騎士明星後衛Donovan Mitchell切入拉桿上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲騎士明星後衛Donovan Mitchell切入拉桿上籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-23賽季NBA季後賽首輪今(16)日開打，克里夫蘭騎士首戰在當家球星Donovan Mitchell狂砍38分的情況下，最終仍無法取勝，紐約尼克靠著多點發揮，以及終場前的2個關鍵進攻籃板，以101:97在客場先拿下一勝。

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這是聯盟中公認東區最膠著的系列賽，而果然此役開賽後雙方在競爭上就十分激烈，尼克在上半場佔據著大部分時間的領先，J. Randle兩節打完取得16分，騎士則靠著Mitchell砍下18分，在後追趕，客隊暫時以50:45領先。

易籃再戰後，兩隊主將都被死守，比賽變成比拚雙方射手誰能更穩定發揮的局面，尼克主控Jalen Brunson單節得到12分，幫助球隊以8分領先進入到末節。

末節雙方的火力都有所下降，比數仍十分膠著，進入到最後6分鐘的較量，Mitchell為騎士挺身而出，連續命中4球，助克城追到只差3分；接著他抄掉對手的球，讓Cedi Osman快攻得分，隨後切入籃下，雖然沒進但給了Jarrett Allen補籃得分的機會，騎士一波9:0的攻勢，反超1分。

尼克在暫停回來之後，靠Josh Hart的三分球止血，重新要回領先。之後Brunson再命中跳投，尼克在最後1分05秒取得4分優勢。Mitchell這時候切入禁區，要到兩罰，並且全進，騎士緊追不捨。

讀秒時刻，騎士防下了對手一波攻擊，但之後防守籃板未能鞏固，尼克獲得又一次進攻機會，Brunson切入拋投，最後35.4秒，尼克99:95領先。騎士喊出暫停，接著Mitchell助攻Allen灌籃，尼克下一波攻擊沒進，但Randle又抓下進攻籃板，Quentin Grimes被犯規，兩罰全進，終結比賽。

Mitchell這場30投14中，命中6顆三分球，拿下全場最高的38分，還有8助攻5籃板3抄截；但騎士其他人沒有給他太多支援，大前鋒E. Mobley這場完全失常，13投4中，只有8分11籃板，而且多次防守和卡位出現隱形失誤。

尼克方面，Brunson得到全隊最高的27分，Randle拿下19分10籃板4助攻，Hart替補出戰攻下17分10籃板，球隊抓下17個進攻籃板，幫助他們在客場取勝。

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