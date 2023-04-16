NBA／Mitchell狂砍38分無用！騎士97:101被尼克攻破主場

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易籃再戰後，兩隊主將都被死守，比賽變成比拚雙方射手誰能更穩定發揮的局面，尼克主控Jalen Brunson單節得到12分，幫助球隊以8分領先進入到末節。
末節雙方的火力都有所下降，比數仍十分膠著，進入到最後6分鐘的較量，Mitchell為騎士挺身而出，連續命中4球，助克城追到只差3分；接著他抄掉對手的球，讓Cedi Osman快攻得分，隨後切入籃下，雖然沒進但給了Jarrett Allen補籃得分的機會，騎士一波9:0的攻勢，反超1分。
尼克在暫停回來之後，靠Josh Hart的三分球止血，重新要回領先。之後Brunson再命中跳投，尼克在最後1分05秒取得4分優勢。Mitchell這時候切入禁區，要到兩罰，並且全進，騎士緊追不捨。
讀秒時刻，騎士防下了對手一波攻擊，但之後防守籃板未能鞏固，尼克獲得又一次進攻機會，Brunson切入拋投，最後35.4秒，尼克99:95領先。騎士喊出暫停，接著Mitchell助攻Allen灌籃，尼克下一波攻擊沒進，但Randle又抓下進攻籃板，Quentin Grimes被犯規，兩罰全進，終結比賽。
Mitchell這場30投14中，命中6顆三分球，拿下全場最高的38分，還有8助攻5籃板3抄截；但騎士其他人沒有給他太多支援，大前鋒E. Mobley這場完全失常，13投4中，只有8分11籃板，而且多次防守和卡位出現隱形失誤。
尼克方面，Brunson得到全隊最高的27分，Randle拿下19分10籃板4助攻，Hart替補出戰攻下17分10籃板，球隊抓下17個進攻籃板，幫助他們在客場取勝。
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