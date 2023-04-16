LINE貼圖破盤1折！17組「通通6元」 這款大放送直接免費
LINE貼圖罕見大放送！原先貴森森、一組要60元的LINE官方貼圖，今明（4月16日、17日）最後兩天倒數1折，多達17組「只要6元」，一次購買可永久使用，其中包括許多大咖，像是塔仔不正經、dtto friends、米犬日常、香蕉人、馬來貘、當肯都在列，平時買不下手，趁現在連送人都不心疼。
記者黃韻文/綜合報導
LINE此次快閃祭出1折貼圖，均一價6元比茶葉蛋還便宜，共集結17組人氣貼圖，不只角色夠大咖，除了一般貼圖之外，也有全螢幕的「特效貼圖」、會動的「動態貼圖」、有音效的「聲音貼圖」。從銷售排行來看，人氣最高的冠軍就是塔仔不正經，而好動小兔、臭臉貓咪則分居熱賣榜第2、3名。
📍1折貼圖賣場（點此連結）
如果連6元都想省下來，外交部領事事務局再次舉辦貼圖免費下載活動，即日起至5月13日開放免費下載，只要加入LINE官方帳號好友（ID:@boca.tw），吉祥物「波鴿家族」貼圖就能0元帶走。這次特別和擅長繪製可愛小動物的「卡洛特」合作，畫風繽紛又活潑，貼圖文字也相當實用，例如「哩賀、早安、金多蝦、氣pupu、鴿累了」，超可愛必須擁有。
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