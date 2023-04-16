蘆洲男行跡詭異！身上暗藏海洛因 抵抗拒捕遭警鳴槍壓制
本月13日，新北市蘆洲區查獲一起毒品案件，當天晚間11時許，蘆洲分局集賢所巡佐侯博文、警員李新傑，於復興路工廠區附近，見到45歲的李姓男子形跡可疑，因此上前盤查。李男先是乖乖地掏出口袋中的毒品，但見警方要將其逮捕時，竟奮力抵抗、衝上機車欲衝撞員警，警方隨即鳴槍喝斥、並壓制李男，之後經調查發現李男為通緝犯，全案依毒品危害防制條例、妨害公務、妨害公務通緝案，移送新北地檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，李男當下被盤查時，從身上取出毒品海洛因、安非他命等，另外還拿出一個磅秤，未料警方欲將其逮捕之際，李男突然拒捕、跳上機車催動油門欲逃逸，甚至企圖衝撞員警，警方見狀立即鳴槍喝斥，順利將其逮捕歸案，後續也查出李男身上背有通緝。
對此，蘆洲分局集賢所所長許銘峻呼籲，第一級毒品海洛因具有極高成癮性，並伴隨強烈戒斷症狀，切勿因一時好奇嘗試毒品，以免悔恨終身，造成不可挽回的遺憾。
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