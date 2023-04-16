遭徐若瑄掀老底！玖壹壹春風反駁「都假的」 尷尬受驚嚇
玖壹壹由健志、洋蔥、春風組成，昨（15）日三度站上台北小巨蛋，舉辦「2023 Broman台北小巨蛋演唱會」，演唱會上邀來茄子蛋阿斌、女神徐若瑄擔任嘉賓，為演唱會增添高潮。由於阿斌先前聲帶受損，已經許久沒唱歌了，在玖壹壹的演唱會慶功宴上，健志分享了邀約阿斌的過程；徐若瑄在台上爆料春風會跳「黑色餅乾」的〈鬥志〉，則是遭春風反駁「攏是假」。
記者吳雨婕/台北報導
健志透露邀約阿斌的過程，形容是「漸進式」的邀請方式，先是關心阿斌的喉嚨狀況，之後才提出當他們演唱會的嘉賓，阿斌確定完工作行程，隨即點頭答應。健志透露，現在阿斌看的醫生，是由他介紹的，「我之前年輕的時候喉嚨出比較多力，喉嚨長息肉，大概四、五年前，當時我受傷硬唱，後來看了那家醫生就好了。」健志提到，阿斌有說現在狀況還不錯，但沒有細問，至於先前茄子蛋傳出解散，他則笑回：「沒有問欸。」
春風在演唱會上被徐若瑄爆料會跳「黑色餅乾」的舞蹈，讓春風無法招架，直言「有嚇到」，還表示其實根本沒有在練團時跳過舞，尷尬又好笑的模樣莫名有反差萌。此外，傳出春風結拜二哥日前自殺身亡，被問到此事，春風僅低調回應：「別人家家務事不方便講。」
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