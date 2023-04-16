深夜發文退黨內立委初選 劉哲彰：與侯友宜長談後決定禮讓羅明才
原有意挑戰國民黨新北市第十一選區（大新店）立委初選的新北市議員劉哲彰，今（16）日凌晨發文表示在經過與新北市長侯友宜長談後，決定禮讓挑戰七連霸的立法委員羅明才，正式宣布退選，停止競選活動。繼日前協調同樣有意參選新北市第一選區立委的新北市議員陳偉杰後，再度成功勸退有意參選的市議員，侯友宜在今日受訪時也露出笑意表示，大家一起共同團結面對這場選舉，非常的敬佩。
記者吳嘉億／新北報導
劉哲彰貼出的退選聲明文章中，提到為了黨內的團結，為了家庭的因素，無奈及忍痛做出退選的決定，考量父母親年事已高，經不起激烈選情的壓力和擔心受怕；直言從登記初選至今，兩老沒有一日可以安心的入睡，讓他心中十分不捨，更擔憂他們的身體狀況，所以只能痛苦的做出退讓的決定，也請支持者們能夠體諒他不得已的苦衷。
文章中也說到，他在初選過程當中，堅持「選前競爭、選後團結」理念，遵從黨中央規範，依規定參與立委黨內初選，卻被黨內同志貼上不團結的標籤，讓他感到十分的遺憾；強調任何民意代表都應該勇敢面對民主的挑戰，虛心接受民意檢驗，有競爭才會有進步，勿因民主競爭，而站在民主的對立面。
最後劉哲彰也對支持者喊話，表示謝謝他們陪同參與這場選戰，強調他們沒有輸，離改變只差這一步，「改變的力量」也不會因此停止，大家的支持是他持續前進的最大動力。
侯友宜則是今日清早到貢寮區福隆出席鐵道馬拉松接力賽時表示，劉哲彰考量家庭，爸爸、媽媽年事已高及團隊合作，毅然決然願意犧牲，成全團隊，非常敬佩他，呼籲大家一起共同團結面對這場選舉，也強調劉哲彰在新店擔任議員，做得非常的好，也得到很好的口碑，祝福他未來更有遠大的前程。