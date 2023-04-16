保護基礎建設　德內政部檢視境內5G網絡中國零件

（中央社柏林15日綜合外電報導）柏林當局重新評估與最大貿易夥伴中國的雙邊關係之際，德國媒體今天引述內政部長費瑟（Nancy Faeser）的話說，她的部門正逐一檢視安裝於境內5G網絡的所有中國零件。 我是廣告 請繼續往下閱讀 費瑟告訴「週日畫報」（Bild am Sonntag）說：「我們必須保護我們通訊網絡。」她補充說，檢視的三大重點分別為識別風險、防止危機、避免依賴。她說：「這對我們關鍵基礎設施來說尤其貼切。」政府消息來源上個月告訴路透社，德國政府考慮在國內電信網絡禁止來自中國企業華為（Huawei）及中興通訊（ZTE）的某些零件，有可能是因應安全考量的一個重大措施。德國政府向來審慎地避免將華為單挑出來，但擔心這類企業與北京安全部門的緊密關係，意味著若把它們嵌入未來的行動網絡之中，恐讓中國間諜甚至破壞份子取得出入重要基礎設施的管道。（譯者：蔡佳敏）1120416中文市場潛力大！COVER將推「在地化」 認中國限制多「優先低」外洩文件指台灣很難抵禦中國空襲 專家：須撐到美軍來岸田遇襲瞬間曝！黑衣男孤狼犯案 專家：疑安倍遇刺案「模仿犯」工時太長沒人想做！日本擬推「週休3日」 解決公務員缺才狀況