40歲蘇心甯身材保養有佳 泡湯為「這原因」大方開腿
中天綜合台《同學來了》明（17）日晚間9點播出「到底是誰給你的自信？為什麼你的『好』 我們都不懂」。40歲仍保有好身材的「國光女神」蘇心甯，被巫苡萱吐槽不吝讓大家「看光光」，蘇心甯也提出解釋：「身邊很多媽媽都會問我保養方法，我都很大方給她們看我的胸部，因為產後都會有一些乳房跟鬆弛的問題，我就會跟她們分享哺乳的方法。」在場來賓覺得這話題很健康，蘇心甯則笑說：「只是有一次跟一群好姊妹去泡湯，她們就問我剖腹產會不會留疤？還說那可以順便看看下面會不會變形嗎？我就覺得很奇怪，因為我是剖腹產，下面本來就不會變形，但我想說既然要看就全部給妳看，我就腳開開任她看。」
記者侯家瑜/綜合報導
主持人安心亞覺得阿Ken頗自戀：「有調查發現自戀的人喜歡發運動跟食物的照片，我覺得很準，你限動就是在發運動健身。」但阿Ken卻不承認：「這很多人都在做，而且我發文的頻率算合理範圍之內。」安心亞接著問他是不是最滿意自己的腹肌：「因為你每次都拿我的手去摸。」此話一出，全場騷動，阿Ken趕緊解釋：「因為她常會說要再瘦一點，所以我體態是比較瘦的時候，我就會激勵她一下。」節目中，阿Ken又拉著安心亞的手摸他腹肌，這舉動讓安心亞面露害羞：「真的像石頭一樣硬。」
小鐘則受不了詹惟中愛炫富的行為：「他很多自戀的地方讓大家都看不下去，像他到精品店都會試穿衣服問我帥不帥，然後說『這些貴的東西，你一輩子都不可能買，你看看就好』。」詹惟中則解釋自己是想激勵小鐘要捨得為自己花錢，但小鐘還是不太認同他的作法：「他的行為是沒有錯，有多少能力做多少事，但我覺得有點過頭了。」小鐘更爆詹惟中愛自抬身價：「他每次都幫我約漂亮的單身女生吃飯，結果他吃一吃就把我拉到廁所說，『這些女的我只要隨便吹個口哨她們就會過來，我如果要把她們任何一個，隨便都把得到』。」詹惟中則澄清：「你好好講！我很潔身自愛，你一下說我養小鬼，一下說我是邪教，我演藝生涯已經很慘了！」