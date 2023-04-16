NBA／Fox砍38分！Curry追平三分不中　勇士123:126輸國王

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此役開賽後，Domantas Sabonis用罰球為國王率先開張，不過勇士靠「浪花兄弟」連得10分反超，該節中段Wiggins替補出賽，而且很快拿到6分，首節打完雙方以29:29戰成平手。
次節勇士替補球員發揮得不錯，Jordaon Poole半場打完拿到了13分，Wiggins靠著運動能力進攻籃下也有12 分進帳，國王方面則是Malik Monk攻下15分，半場打完勇士取得61:55領先。
易籃再戰後，勇士一度領先到10分，不過國王靠著De'Aaron Fox連拿10分緊咬，國王在第三節末段，找到三分球手感，Trey Lyles帶領球隊打出15:4的攻勢，讓主場軍帶著1分領先進入到末節。
末節，國王很快投進2顆三分球，不過勇士在Donte DiVincenzo 的罰球和Curry的三分球將比分追成105:105平手。之後Harrison Barnes快攻上籃讓國王重獲領先，但Thompson的外線命中，又讓勇士反超，比賽進入到白熱化階段。
在這之後又是Fox和Monk屢次用切入突破對勇士造成傷害，國王進入最後2分中取得4分領先。Fox被犯規站上罰球線，他兩罰一中；接著Curry用三分球還以顏色，回過頭來Fox又得到哨聲，他還是兩罰一中，國王3分領先，最後58秒。
Curry快速切入，勇士追到1分差，國王進攻沒進，但勇士在關鍵4打4的回合，Wiggins大空檔三分球沒進，勇士被迫犯規，國王兩罰全進，領先3分。最後2.2秒，Curry三分出手沒進，比賽結束。
Curry今晚拿到了30分，三分球14投6中；Klay Thompson則是命中5三分，拿到了21分。本場回歸的Wiggins，16投7中攻下17分；Poole則有17分3助攻。
這場比賽Fox打出代表作，他27投13中，得到了38分；替補後衛Monk火力凶猛，得到了32分；中鋒Sabonis攻下12分16籃板，Lyles得到了16分6籃板。
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