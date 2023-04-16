台南農民憂「缺水」影響芒果收成 經濟部：調派水車協助
（中央社記者蘇思云台北16日電）近期南部降雨有限，河川水流量持續降低，山區灌溉用水短缺。經濟部表示，持續推動抗旱措施穩定公共用水外，也跟台南市政府合作，調派水車從虎頭埤載水到玉井等山區，盼穩定今年芒果收成。
經濟部水利署今天透過新聞稿指出，3月1日旱災中央災害應變中心成立後，指揮官經濟部長王美花關心旱情對農業生產影響，請農政單位協調南部地方政府調查農業用水需求，全力運用埤塘、溪流、區域排水、公有及民間水井等多元水源協助完成供灌。中央地方攜手合作，盡力減少旱象對農業的衝擊。
水利署表示，芒果為台南玉井、楠西、左鎮及南化山區一帶重要農產品，目前正值芒果結果期，但因為近期旱情導致灌溉水源短缺，農民憂心缺水影響收成。
水利署與台南市政府即刻行動，並與農水署合作解決山區農業用水需求，已經自4月12日起，每天調度約11輛5噸到15噸的水車，從新化虎頭埤載水至玉井等山區所設置29處臨時取水點，供農民載運澆灌芒果等果樹。
水利署指出，目前已到抗旱最後關頭，在旱象解除前，水利署與相關單位將持續依據旱災中央災害應變中心結論執行各項找水、省水及調水工作，也呼籲民眾落實節約用水，共度枯水期難關。（編輯：林淑媛）1120416