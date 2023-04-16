岸田遇襲瞬間曝！黑衣男孤狼犯案　專家：疑安倍遇刺案「模仿犯」

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有目擊者拍到當時爆裂物拋向岸田文雄的一瞬間，只見銀色管狀爆裂物被扔到岸田文雄附近，一旁隨扈見狀隨即打開公事包狀的盾牌，並緊急將岸田帶離現場，數秒之後爆裂物就在原地爆炸，並冒出濃濃白煙。
岸田文雄為候選人站台遇襲事件，也讓人想起了去年7月安倍晉三在奈良市為候選人助選遭槍殺事件，安倍近三在演說時遭山上徹也從背後連開兩槍送醫不治。
根據《產經新聞》報導，熟悉犯罪心理學的關西國際大學教授中山誠指出，此案很有可能是受到安倍晉三遭槍擊身亡案影響，木村隆二很可能是「模仿犯」。
中山誠分析，嫌犯木村隆二趁岸田輔選時丟擲銀色筒狀爆裂物，與當時犯下安倍遇刺案的山下徹使用土製手槍類似，都是使用「土製」武器，且下手對象都是「一國的首相」。
中山誠指出，在山下徹也犯案後，社群網站上有網友將其視為英雄，更發起「呼籲減刑」的活動，受到這種風氣影響，木村隆二或許想和山上徹也一樣不顧一切犯案，以滿足自己的表現欲。
中山誠認為，木村隆二以及山上徹也可能都是單獨作出恐怖行動的「孤狼式犯案者」，當局未來能否儘早發現現孤狼式犯案者，將會是今後的重要課題。
《產經新聞》報導指出，這次事件可能受到安倍晉三遇刺身亡事件的啟發，若行兇對象是首相岸田文雄，就會瞄準能夠事前掌握首相動向的選舉期間。有鑒於安倍晉三遇刺身亡事件，日本警政署長官也於今年2月提出要加強因應「孤狼式犯案者」的對策。