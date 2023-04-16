「打造第二次台灣經濟奇蹟」！郭台銘給承諾：相信我「我做得到」

籲少製造敵對、爭取更多支持　朱立倫：跟主要候選人有共識

▲朱立倫今受訪喊話，少製造任何敵對、爭取更多朋友支持，黨跟候選人是全體一同努力，跟主要候選人也絕對有共識。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲朱立倫今受訪喊話，少製造任何敵對、爭取更多朋友支持，黨跟候選人是全體一同努力，跟主要候選人也絕對有共識。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

國民黨2024總統人選未明，國民黨立委鄭麗文呼籲盡速徵召新北市長侯友宜，並強調後續整合非綠陣營，應該是由候選人來溝通。對此，國民黨主席朱立倫今（16）日受訪表示，大家應團結努力、爭取支持，不要製造敵對。他強調，黨跟候選人都會共同努力，跟主要候選人絕對都有這樣的共識。

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談及鴻海創辦人郭台銘出訪日本，朱立倫今上午受訪表示，郭台銘到日本訪問，對於台灣經濟與科技貢獻大家有目共睹，他們也很肯定，還見到許多日本高層，也有好的交流，這都是好事情，也會持續跟郭董保持聯繫。

朱立倫指出，更重要的是都有共同的心，2024一定要團結所有力量才能勝選，要爭取所有朋友排除所有可能困擾，最重要的是爭取更多朋友、少製造敵人，這是他們所共同努力的。

不過，對於朱立倫喊話要整合非綠陣營，民眾黨質疑是「吃豆腐」。朱立倫回應，他非常誠意，希望包括民眾黨朋友在一起，大家共同目標都是希望台灣好，能讓下一代過好日子，兩岸也安定、和平，希望能團結努力勝選，「這個決心相信是大家都該有的」，民眾黨主席柯文哲正於美國訪問，也希望一切順利，未來還有一段路要努力。

針對國民黨立委鄭麗文喊話黨中央，應盡速徵召提名侯友宜，並稱整合黨內外應由總統候選人來做。朱立倫重申，過程都是努力團結、爭取更多朋友，避免製造任何敵人，希望大家同心協力，多做一些對團結有利的事，少做一些內鬥或製造紛擾的事，此時能團結任何朋友都是好事。

朱立倫強調，不只總統候選人，包括立委也是如此，都希望所有泛藍與非綠朋友，以及能為台灣、中華民國好的都給予支持，各地方都在做這樣的努力。他呼籲，希望其他朋友都秉持這樣的心，少製造任何敵對現象，能多爭取更多朋友，黨跟候選人會共同來努力，不是一個人而是全體，「跟主要候選人絕對有這樣的共識，我們是一起來努力。」

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