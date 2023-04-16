籲少製造敵對、爭取更多支持　朱立倫：跟主要候選人有共識

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朱立倫指出，更重要的是都有共同的心，2024一定要團結所有力量才能勝選，要爭取所有朋友排除所有可能困擾，最重要的是爭取更多朋友、少製造敵人，這是他們所共同努力的。
不過，對於朱立倫喊話要整合非綠陣營，民眾黨質疑是「吃豆腐」。朱立倫回應，他非常誠意，希望包括民眾黨朋友在一起，大家共同目標都是希望台灣好，能讓下一代過好日子，兩岸也安定、和平，希望能團結努力勝選，「這個決心相信是大家都該有的」，民眾黨主席柯文哲正於美國訪問，也希望一切順利，未來還有一段路要努力。
針對國民黨立委鄭麗文喊話黨中央，應盡速徵召提名侯友宜，並稱整合黨內外應由總統候選人來做。朱立倫重申，過程都是努力團結、爭取更多朋友，避免製造任何敵人，希望大家同心協力，多做一些對團結有利的事，少做一些內鬥或製造紛擾的事，此時能團結任何朋友都是好事。
朱立倫強調，不只總統候選人，包括立委也是如此，都希望所有泛藍與非綠朋友，以及能為台灣、中華民國好的都給予支持，各地方都在做這樣的努力。他呼籲，希望其他朋友都秉持這樣的心，少製造任何敵對現象，能多爭取更多朋友，黨跟候選人會共同來努力，不是一個人而是全體，「跟主要候選人絕對有這樣的共識，我們是一起來努力。」